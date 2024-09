A- A+

BRASILEIROS Celso Amorim: Ataque de Israel ao Líbano é revoltante; Itamaraty deve retirar brasileiros "Estamos falando de um lugar com muitos brasileiros", disse o assessor especial

Em Nova York, o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, disse nesta segunda-feira, 23, em avaliação "pessoal", que o ataque de Israel ao Líbano foi "tremendamente revoltante" e "muito perigoso", pelo risco de a escalada militar resultar em "guerra total".

"Estamos falando de um lugar com muitos brasileiros", acrescentou, observando também que o Itamaraty já estaria planejando, "com certeza", a retirada de brasileiros. "Já ouvi falar sobre isso, deles", disse, referindo-se ao Ministério de Relações Exteriores (MRE).

"Hoje a retirada seria ainda mais perigosa" do que foi o caso no passado, acrescentou Amorim, ex-chanceler e que esteve em 2006 no Líbano.

"Deu muito trabalho naquela época", quando foram retirados 3 mil brasileiros, observou o ex-ministro, referindo-se à retirada de brasileiros do país, e que, desde então, a situação se agravou, o que tornaria a retirada, hoje, ainda mais complexa, com dificuldade maior para levar brasileiros para Síria ou Turquia, pela fronteira norte.

