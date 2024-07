A- A+

Olimpíadas Centro de Paris tem segurança reforçada com chegada dos primeiros atletas à Vila Olímpica Com a cerimônia de abertura daqui a oito dias, os organizadores finalizam instalação de estruturas provisórias como na Torre Eiffel, os Invalides e a Place de la Concorde

Centenas de policiais aplicam fortes restrições de trânsito em diversas áreas do centro de Paris ao mesmo tempo em que a Vila Olímpica foi inaugurada nesta quinta-feira (18) e os primeiros participantes dos Jogos de Paris-2024 começaram a chegar, oito dias antes da abertura do grande evento esportivo.

Há controles em toda a capital desde às 5h da manhã (horário local) desta quinta-feira para o acesso às margens do Sena, um dos protagonistas dos Jogos, já que será palco da cerimônia de abertura no dia 26 de julho.

A navegação no rio será totalmente proibida dentro de dois dias.

O trânsito foi menos intenso do que nos dias anteriores, com muitos condutores fugindo do centro da cidade, assim como o número de turistas, inferior ao habitual no verão, com muitos parisienses também fora da capital para não serem afetados pelas restrições.

QR Code

Tanto residentes como turistas só poderão ter acesso às chamadas "áreas sensíveis" se apresentarem à polícia um 'QR code' que comprove que residem naquela zona ou que têm reserva de hotel ou restaurante.

"Nossa clientela caiu 50%", lamentou Renaud, garçom do famoso café Les Deux Magots, localizado em frente ao Louvre, na outra margem do Sena.

"Normalmente haveria gente fazendo fila na porta", acrescenta à AFP, apontando para a parte externa do estabelecimento, onde muitas cadeiras estão vazias.

Com a cerimônia de abertura daqui a oito dias, os organizadores finalizavam nesta quinta-feira a instalação de estruturas provisórias em zonas icônicas da cidade, como a Torre Eiffel, os Invalides ou a Place de la Concorde, que serão palcos de provas durante a quinzena dos Jogos.

Em vários pontos da cidade estão sendo colocados cartazes divulgando o evento, flâmulas olímpicas e outros elementos que dão cor à cidade.

"Trânsito horrível"

As restrições no centro da cidade se somam à implantação, desde segunda-feira passada, de faixas específicas para uso olímpico, o que complica ainda mais o trânsito.

"Os Jogos só nos trouxeram mais miséria", lamentou Rabah Ouanes, taxista de 53 anos que afirma que desde abril o trânsito na cidade está "horrível" devido às diversas obras.

"Tenho muitos clientes que abandonam no meio do trajeto quando percebem que não podem ir a lugar nenhum", disse o motorista.

Nesta quinta-feira a Vila Olímpica foi oficialmente aberta e começaram a chegar as primeiras delegações de atletas, com Colômbia, Tailândia e Austrália sendo as primeiras a entrar no complexo.

"Parece ótimo, estamos ansiosos para entrar e que os Jogos comecem", disse Stephanie Kershaw, da seleção australiana de hóquei sobre a grama.

O complexo, ao norte da capital francesa, com uma área de 52 hectares, vai receber quase 14.500 pessoas, incluindo 9 mil atletas, durante o evento.

A abertura da Vila Olímpica e a entrada dos primeiros atletas é sempre um momento simbólico em cada edição e a constatação de que a cerimônia de abertura dos Jogos está muito próxima.

"É um momento especial, a Villa vai ganhar vida", declarou à AFP o vice-chefe da delegação francesa, André-Pierre Goubert.

Chefes e funcionários das delegações já circulam pelas instalações há uma semana para preparar a recepção dos atletas de seus países que disputarão os Jogos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto.

"Temos algumas pessoas há uma semana, sim, mas é a partir desta quinta-feira que, de fato, a Vila começará a encher", acrescentou Goubert.

Primeiros atletas

Durante a quinta-feira, "centenas de pessoas, talvez entre mil e 2 mil", incluindo atletas e integrantes de comissões técnicas, devem passar pelos portões da Vila, informou à AFP uma fonte do Comitê Organizador.

A Vila Olímpica fica na periferia norte de Paris, entre Saint-Denis, Saint-Ouen e a Ilha Saint-Denis.

"Muitos países chegarão no dia da abertura (...) Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil, Suíça", disse André-Pierre Goubert.

Além dos atletas e funcionários das várias delegações, a Vila Olímpica também receberá funcionários da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas prestadoras de serviço e voluntários.

"Teremos 4 mil funcionários na Vila: os de Paris-2024, das empresas com as quais temos contratos - incluindo as responsáveis pela limpeza e restaurantes -, além de 1.500 voluntários que trabalharão na Vila, principalmente para acompanhar as delegações diariamente", explicou Laurent Michaud, diretor do complexo.

"Será um verdadeiro formigueiro", disse um integrante do movimento olímpico francês.

Como país-sede, a França teve a possibilidade de escolher o seu edifício, localizado próximo ao restaurante instalado na Cidade do Cinema, perto da policlínica da Vila.

Os 573 atletas da delegação francesa e os 51 reservas (624 no total) terão uma academia particular de 170 metros quadrados - a Vila tem outra área coletiva - e uma sala conjunta com televisão e jogos.

Veja também

Panamá Presidente do Panamá descarta repatriar "à força" migrantes que cruzam a selva de Darién