China executa o autor de um atropelamento massivo que deixou 35 mortos

A China executou nesta segunda-feira o autor de um atropelamento em massa que resultou na morte de 35 pessoas em novembro, na cidade de Zhuhai, informou a imprensa estatal. Um tribunal dessa cidade "executou Fan Weiqiu em conformidade com a ordem de execução emitida pela Suprema Corte Popular", anunciou a emissora estatal CCTV.

Em 11 de novembro de 2024, Fan Weiqiu deliberadamente atropelou, com seu veículo utilitário esportivo (SUV), uma multidão que estava se exercitando em frente a um complexo esportivo nesta cidade do sul da China, deixando 35 mortos e 43 feridos. Foi o pior ataque ocorrido no país em uma década.

O homem, de 62 anos, foi detido no local do crime após ferir a si mesmo com uma faca, informou a polícia na ocasião. O tribunal condenou Fan à pena de morte no final de dezembro, descrevendo o ato como "extremamente vil", segundo os meios de comunicação estatais.

De acordo com a justiça, Fan Weiqiu "decidiu extravasar sua raiva" devido ao "seu casamento desfeito, frustrações pessoais e insatisfação com a divisão de bens após o divórcio", informou a mesma fonte.

A China enfrentou em 2024 diversos incidentes mortais, desde esfaqueamentos até atropelamentos, que colocaram em dúvida sua reputação em termos de segurança pública. Em todos os casos, as autoridades censuraram publicações online e desmontaram memoriais nos locais das tragédias.

Pequim mantém suas estatísticas oficiais sobre a pena de morte em sigilo de Estado. Contudo, grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, estimam que milhares de pessoas são executadas anualmente no país.

