ALERTA Chip da beleza: Anvisa proíbe manipulação de implantes hormonais Medida deverá ser publicada nesta sexta (18) no Diário Oficial da União e será válida para todas as farmácias

Em alta no Brasil, os chamados "chips da beleza" - dispositivos de implantes hormonais - passarão a ter a manipulação e uso proibidos no país. A medida, anunciada nesta sexta-feira (18) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será válida para todas as farmácias de manipulação.

A resolução deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) e trará uma série de restrições para o uso do implante. De acordo com a Anvisa, será suspensa a manipulação, comercialização, propaganda e do uso de implantes hormonais manipulados.

A medida não traz informações sobre restrições de uso de outros tipos de implantes hormonais como os modelos usados para a contracepção e que não precisam de manipulação.

A ação preventiva foi adotada depois que a Agência recebeu uma série de denúncias encaminhadas por entidades médicas, incluindo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

De acordo com as denúncias, foi possível observar um crescimento no atendimento de pacientes com problemas devido ao uso de implantes que misturam diversos hormônios, em formato implantável.

Em alguns casos são utilizadas substâncias que não possuem avaliação de segurança para essa forma de uso, aumentando o risco para os pacientes.

Além das restrições impostas, a Anvisa também orienta que os cidadãos que possuem o modelo de implante deverão procurar os seus médicos e solicitar orientação sobre o tratamento.

Caso apresente algum tipo de reação, o paciente deverá encaminhar uma notificação para a agência por meio deste link.

Produtos manipulados obedecem regras específicas

Segundo a Anvisa, a ação está baseada na Resolução das Boas Práticas de Manipulação em Farmácias. De acordo com a recomendação, é necessário que as farmácias de manipulação realizem o acompanhamento e controle de todo o processo de manipulação.

Além disso, a agência destaca que a legislação brasileira prevê "a suspensão da fabricação e da venda de qualquer dos produtos de que trata essa lei, ainda que aprovados, caso haja suspeita de efeitos nocivos à saúde humana".

Alerta

As restrições vêm acompanhadas de um alerta da agência sobre o uso de implantes hormonais para fins estéticos e de desempenho. Seguindo a orientação, o uso pode ser prejudicial à saúde, "além de não haver comprovação da sua segurança e eficácia para essas finalidades".

As principais complicações apresentadas por pacientes que fazem uso desses implantes manipulados são:

elevação do colesterol e de triglicerídeos no sangue (dislipidemia);

hipertensão arterial;

acidente vascular cerebral;

arritmia cardíaca;

crescimento excessivo de pelos em mulheres (hirsutismo);

queda de cabelo (alopecia);

acnes;

alteração na voz (disfonia);

insônia;

agitação.

