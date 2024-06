A- A+

Um vídeo realizado pela veterinária e ciclista Letícia Besse, momentos depois de ter contar ter sofrido um assédio enquanto pedalava numa estrada do bairro de Secretáario, em Petropólis, Região Serrana do Rio, na última sexta-feira (21) repercutiu nas redes sociais.







Na postagem, ela relata, aos prantos, o quanto sentiu medo ao ser assediada em uma estrada na região de Petrópolis (RJ). Na legenda, ela ainda contou que passou pela mesma situação em menos de 15 dias. Em tês anos, essa foi a quarta.



Letícia ainda conta, que em três destes casos, os motoqueiros chegaram a passar a mão nas nádegas dela. Apesar de toda a violência sofrida, ela garente que vai parar de realizar seus treinos. Veterinária, Letícia de 31 anos pratica o esporte regularmente na região.

“No de hoje, também um motoqueiro, não houve toque, mas dessa vez senti um medo que foi além do que já havia passado, em segundos eu fiquei imaginando o que poderia ter acontecido naquele momento, meu corpo congelou e o máximo que consegui foi gritar”, descreveu.

Em seguida, no vídeo, ela detalhe como toda a situação se desenrolou: “Passou um cara de moto, ficou me olhando, diminuiu a velocidade e eu segui. Na hora em que olho, ele voltou. Nunca tive tanto medo! Ele ficou com a moto do meu lado e disse: bom dia, você não vai me responder, não? E ele me xingou de um nome”, relatou Letícia.



Para ela, talvez no momento em que o homem viu que ela havia pegado o celular para filmar, tenha desistido de continuar com a importunação.

