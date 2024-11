A- A+

Rio de Janeiro Cidade do Rio pode ter o dia mais quente do ano com máxima a 42 graus, segundo o Alerta Rio Previsão é para esta quinta-feira, em dia de sol forte e baixa umidade no município

Falta pouco menos de um mês para o verão ter início e, ainda assim, o calorão já marca presença. Esta quinta-feira pode ser, inclusive, o dia mais quente do ano, segundo previsão do Alerta Rio, sistema da prefeitura da capital. A máxima pode chegar a 42 graus, num dia de sol forte e tempo seco, com baixa umidade.

Segundo o Alerta Rio, ontem, quarta-feira, foi registrada a maior temperatura do mês de novembro e da primavera de 2024: 41,8 graus, na estação Guaratiba. A marca se igualou à maior temperatura do ano, registrada em 27 de janeiro, na mesma estação meteorológica.

Na quarta, o Rio entrou no Nível de Calor 2 (NC2), que caracteriza índices de calor (temperatura e umidade) de 36°C a 40°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. O NC 2 é o segundo de uma escala de cinco níveis.

Nesta quinta-feira, às 11h30, também na estação Guaratiba, foi marcada a temperatura máxima do dia até o momento: 40,8 graus.

Se comparado às medições da Climatempo, temperatura não deve passar dos 40 graus, mas segue longe de ser um refresco. De acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, usadas pelas empresas, ontem foi o dia mais quente do mês de novembro deste a cidade do Rio. Foi registrado 38,4 graus às 13h na Marambaia, litoral da Zona Oeste. A previsão para esta quinta, de acordo com a Climatempo é de 39 graus, o que ultrapassaria a marca.

De acordo com a empresa, a maior temperatura do ano, até agora, foi registrada nesta estação, em 2 de outubro. Neste data, a máxima chegou aos 39,9 graus na Vila Militar, também na Zona Oeste do Rio.

Veja algumas recomendações para períodos de baixa umidade:

Beba bastante água.

Utilize umidificadores ou recipientes com água para melhorar a qualidade do ar em casa

Evite esforço e exposição excessiva ao sol.

Reduza atividades intensas, principalmente nos horários mais quentes do dia.

Use protetor solar e roupas leves: prefira roupas claras e acessórios como chapéus e óculos com proteção UV.

Alimente-se bem: consuma frutas e vegetais ricos em água.

Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h.

Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca.

Cuidados com pets: evite passeios entre 10h e 16h e cheque a temperatura do solo. Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental.

Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede.

Na sexta-feira, segundo o Alerta Rio, em função de áreas de instabilidades associadas ao calor, a previsão para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas, nos períodos da tarde e noite, podendo vir com raios. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão elevadas. Os termômetros seguem elevados, com máxima de 38 graus e mínima de 21 graus.

