Colisão frontal entre trens deixou dois mortos e nove feridos no Chile

A- A+

Pelo menos duas pessoas morreram e nove ficaram feridas em uma colisão frontal entre trens ocorrida durante a madrugada no Chile. O impacto aconteceu na comuna de San Bernardo, ao sul de Santiago do Chile. Além disso, há um passageiro desaparecido devido à colisão.

Segundo relatado pela mídia local, o acidente envolveu um trem de passageiros e outro de carga, com oito vagões transportando 1346 toneladas de cobre.

Ambos colidiram na área de Lo Herrera, entre as ruas Eliodoro Yáñez e Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Imediatamente, serviços de emergência se dirigiram ao local para auxiliar os feridos.

A intensidade da colisão fez com que um dos vagões subisse sobre a locomotiva do trem de carga, como pôde ser visto em diversas imagens e vídeos que circularam rapidamente nas redes sociais.

As primeiras investigações indicam que o trem de passageiros estava manobrando em alta velocidade na via quando inesperadamente se deparou com o trem de carga parado no local. A polícia e os grupos de investigação já começaram a apurar sobre o monitoramento dos trilhos e as autorizações concedidas para circulação durante altas horas da madrugada.

Miguel Araya, o prefeito de Buin, foi o responsável por comentar em declarações televisivas diretamente do local que se tratava de fato de um trem de testes. Ele também confirmou as mortes e os feridos, conforme informaram La Tercera e CNN Chile.

No local da colisão, ainda trabalhava o Corpo de Bombeiros local. Houve evacuações com transferência urgente pelo SAMU para os hospitais mais próximos. Em consequência, o trânsito na Rota 5 sul foi suspenso, já que o acidente ocorreu no quilômetro 28 dessa via.

Veja também

São João São João PE 2024: confira as recomendações para quem vai viajar de ônibus durante o feriadão