Governo da Colômbia e dissidência das Farc iniciam diálogo em Caracas

O governo da Colômbia e a 'Segunda Marquetalia', uma das dissidências das Farc, iniciaram, nesta segunda-feira (24), uma mesa de negociações de paz em Caracas, a terceira promovida pelo governo de esquerda de Gustavo Petro.

Sete delegados do governo e outros sete da organização insurgente comandada pelo ex-número dois da extinta guerrilha, conhecido como Iván Marquez, participarão deste primeiro processo, que se estende até sábado.

"Pretendemos desenvolver os temas específicos da agenda de diálogos de paz, definir os protocolos da negociação e anunciar as primeiras decisões sobre medidas e ações para contribuir com o avanço da desescalada do conflito e os avistamentos territoriais para a paz", indiciou um comunicado conjunto lido no ato inaugural.

As negociações geram resistência por enfraquecerem o acordo de paz assinado com essa guerrilha em 2016.

"Eles tiveram a oportunidade. Acredito que o caminho que lhes resta é o da submissão", disse o senador Humberto de la Calle, negociador-chefe do governo do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Juan Manuel Santos, no acordo de 2016.

Petro, que também negocia com o Exército de Libertação Nacional (ELN), iniciou as negociações em outubro passado com o Estado-Maior Central (EMC), estagnadas por divisões internas dentro desse bloco de dissidentes.

A negociação se inicia depois da assinatura, também em Caracas em 5 de junho, de um documento fundacional focado em "promover trocas e reformas democráticas para a paz, na qual as populações e os territórios sejam a prioridade, fortalecendo a mobilização social", segundo o governo.

O documento cita a criação de comissões de negociação para obter uma "desescalada do conflito, a construção de territórios de paz", assim como o atendimento das vítimas.

"Não se identifica que o pseudônimo Iván Márquez ou a Segunda Marquetalia estejam buscando uma via para a política", explicou à AFP Francisco Javier Daza, pesquisador da Fundação Paz e Reconciliação (PARES).

Ao contrário das negociações que resultaram no acordo de 2016, esta instância "busca uma desescalada da violência nos territórios em que opera: a ideia de chegar ao poder, o poder estatal, não aparece na agenda do que vai ser negociado".

Antes do início do diálogo, o comandante das Forças Militares da Colômbia, general Helder Giraldo, antecipou "aproximações" para alcançar um cessar-fogo bilateral.

"Velha guarda"

O documento de Caracas tem a assinatura de Iván Márquez, que era o segundo homem mais importante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) quando esta guerrilha assinou a paz para virar um partido político.

Luciano Marín, seu nome verdadeiro, foi o principal negociador dos rebeldes e permaneceu no processo por alguns anos após a assinatura, mas desertou e em 2019 reapareceu em um vídeo no qual anunciou uma nova revolução armada.

Em 2023, a imprensa local especulou sobre sua morte na Venezuela após um atentado. O governo Petro anunciou que ele estava no país se recuperando dos ferimentos.

No dia 11 de maio, Márquez reapareceu em um vídeo e expressou apoio a Petro, com quem acertou em fevereiro o início das negociações.

Márquez é "um dos poucos chefes da velha guarda que restam, fortes bases ideológicas", acrescentou Daza. E isso "tem um peso e pode contribuir para que a negociação seja muito mais rápida, muito mais eficaz" do que as que o governo abriu com o ELN e o EMC.

A 'Segunda Marquetalia' tem quase 1.660 combatentes, segundo cálculos da inteligência militar. Analistas consideram que é uma guerrilha frágil em comparação com as dissidências do Estado Maior Central, liderado pelo homem conhecido pelo pseudônimo Iván Mordisco, que não assinou a paz em 2016, e com o Exército de Libertação Nacional.

O governo Petro conversa com o EMC desde outubro do ano passado, antes da divisão do grupo em duas alas em abril. A parte dos guerrilheiros sob o comando de Mordisco abandonou o processo, enquanto os outros 50% permanecem no diálogo.

