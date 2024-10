Solto por cômputo em dobro de pena, condenado a 91 anos de prisão é detido na BR-101, em Igarassu

A- A+

Um homem de 51 anos que havia sido condenado a 91 anos de prisão foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ele havia sido solto da cadeia pelo benefício do cômputo em dobro, que é quando um dia de pena é contado por dois.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no entanto, emitiu um novo mandado de prisão para o homem em julho deste ano.

"Policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 42 da rodovia, quando abordaram um Ka com placas do Mercosul. Ao verificar a identidade apresentada pelo homem, foi descoberto um mandado de prisão definitiva em aberto, com validade até julho de 2043", explicou a PRF, nesta sexta-feira (4).

Na consulta, os policiais rodoviários federais descobriram que o homem havia sido condenado pela Justiça por diversos crimes, como homicídio e roubos mediante grave violência.

Por fim, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, também na RMR, para posteriormente será apresentado à Justiça.

O homem foi preso em 15 de janeiro de 1998 e havia sido solto em 2023. O cômputo em dobro beneficiou o homem após ele cumprir parte da pena. Ele então foi solto de forma antecipada.

O benefício da contagem em dobro da pena havia sido deliberado pela Justiça por causa da superlotação e condições insalubres de encarceramento.

"Após análise do caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) emitiu uma manifestação contrária à soltura do preso, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco expediu um novo mandado de prisão para ele", afirmou a PRF.





