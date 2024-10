A- A+

BRUTALIDADE Criança mata 23 animais em hospital veterinário no Paraná: "Não demonstrou remorso", diz veterinário Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança do local

Uma criança de nove anos matou 23 animais na fazendinha de um hospital veterinário da cidade de Nova Fátima, no Norte do Paraná, no último domingo (13). Segundo a RIC, afiliada à TV Record no estado, porquinhos da Índia e coelhos foram arremessados contra a parede e esquartejados.

O menino ainda chegou a confessar que chutou a cabeça dos animais. Toda a ação, que durou cerca de 40 minutos, foi registrada por câmeras de segurança do local, que havia sido inaugurado um dia antes, no Dia das Crianças.

Veterinários do local disseram que o menino não demonstrava arrependimento pela brutalidade. Eles acreditam que ele esteve no local na inauguração e voltou no dia seguinte e pulou o muro.

“Não demonstrou muito remorso, aparentemente até tranquilo. Perguntei se ele não tinha dó do coelhinho, um bichinho, bonitinho, e ele disse que ‘mais ou menos’”, relatou o veterinário Lúcio Barreto.

A Polícia Civil do Paraná esteve na casa da família do menino, conversou com os responsáveis por ele e registrou Boletim de Ocorrência. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.

A Polícia Militar do Paraná disse ainda que a proprietária do local, a veterinária Brenda Almeida, acionou a equipe após flagrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos.

Brenda contou que o caso comoveu a cidade e todos estão em luto. “Ele disse que foi ele mesmo, que ele chutava a cabeça e arremessava na parede, tanto que foram encontrados três coelhos lá dentro [do imóvel], que ele arremessou pela janela”, disse Brenda.

O menino mora com a avó e, até então, não apresentava histórico de comportamento violento.

