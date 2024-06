A- A+

TURISMO Cristo Redentor está entre as 25 melhores atrações do mundo, diz site de viagem O ranking foi votado pelos viajantes da Tripadvisor; mais de 8 milhões de locais foram inscritos no site

O Cristo Redentor ficou entre as 25 maiores atrações do mundo, segundo o site de viagem Tripadvisor. A votação tinha como critério as maravilhas naturais a construções criadas pelo homem.



O ranking foi feito através do voto dos viajantes. O ponto turístico carioca ficou em 25º lugar das mais de 8 milhões de atrações inscritas no concurso.

A disputa nomeada Travellers’ Choice indica “os melhores dos melhores”. E é concedido a quem recebe um grande volume de avaliações e opiniões positivas dos clientes do Tripadvisor, em um período de 12 meses. Segundo a empresa, dos 8 milhões de perfis, menos de 1% alcança o marco.



O Corcovado, o Cristo Redentor, teve 65.742 avaliações positivas.

“Onde quer que você vá ao Rio, você verá o Cristo Redentor pairando sobre você. É uma bela caminhada até a encosta, então pegue o trem ou um ônibus turístico para chegar ao topo. Embora a estátua definitivamente valha uma visita, o que realmente surpreende é a vista panorâmica de 360 graus do horizonte da cidade”, descreve o site Tripadvisor.

De acordo com informações do site do Santuário do Cristo Redentor, a propriedade intelectual do monumento pertence à Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que iniciou sua construção em 1926, "em terreno próprio" no Alto do Corcovado.

Veja também

CONFLITO Rússia: tribunal de Haia emite ordens de prisão contra generais do país