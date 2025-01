CTTU divulga esquema especial de mobilidade para o fim de semana no Recife

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou, nesta sexta-feira (24), o esquema especial de mobilidade para os eventos do fim de semana.

A CTTU orienta que a população evite os roteiros bloqueados durante o período de interdição para cada evento.

Para quem vai participar dos eventos esportivos a autarquia sugere chegar cedo aos locais das provas para evitar retenções.

Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento para evitar multas.

Encontro de Jovens com Cristo

Nesta sexta e no domingo (26), a partir das 16h, acontece o Encontro Jovens com Cristo da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Brasília Teimosa, na Zona Sul.

Para o evento, haverá bloqueio da Rua Dragão do Mar, seguindo até a paróquia.

Já no sábado (25), a partir das 20h, será realizada a oitava edição da Festa de Verão da Comunidade da Cohab, na UR-2.

A previsão da CTTU é que o evento seja finalizado às 2h30 do domingo. Na ocasião, o trânsito nas ruas Joanésia, Marliéria, São Fidélis e Diamantina será bloqueado.

Corrida Betel

Também no sábado acontece a Corrida Betel, no Bairro de Boa Viagem, às 5h. Os corredores saem do Parque Dona Lindú, seguindo pela Avenida Boa Viagem até o Primeiro Jardim do Pina, onde farão o retorno de volta para o ponto de largada.

Os bloqueios serão feitos a partir das 5h e têm previsão para serem desfeitos às 8h.

A orla entre a Rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem terá bloqueio total durante o período da prova.

Já a partir deste local, os atletas seguirão apenas pela faixa da direita, permitindo a passagem de veículos exclusivamente pela faixa da esquerda.

Interdição do Túnel da Abolição

O domingo também terá a interdição do Túnel da Abolição, a partir das 6h, devido a uma obra de perfuração de estrutura para drenagem, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), do Governo do Estado.

O desvio deverá ser feito pela Rua José Osório para, em seguida, retornar pela Avenida Caxangá. A previsão da SEDUH é que a obra deve ser finalizada às 12h do mesmo dia.

Circuito de Corrida Hope

No domingo (26), ocorre o Circuito de Corrida Hope, no Recife Antigo. A largada acontece a partir das 6h, na Rua da Aurora, com percurso seguindo para a Rua Princesa Isabel, passando pelo Palácio do Campo das Princesas e pela Ponte Buarque de Macedo até o Cais do Apolo, com retorno ao ponto de partida.

Durante o evento, o percurso ficará totalmente bloqueado a partir do Palácio do Campo das Princesas até a Cais do Apolo. Os pontos anteriores terão a faixa dividida para veículos e corredores.

As áreas bloqueadas só poderão ser acessadas após o término da maratona, previsto para às 8h, quando as vias deverão ser completamente liberadas.

Corrida Secorre

A 42ª edição da Corrida SECORRE, no Pina, será realizada neste domingo (26), a partir das 6h.

Os corredores partem do Segundo Jardim do Pina, seguindo pela Avenida Boa Viagem e Rua do Jaù até o fim da Avenida Brasília Formosa, onde farão o retorno pelo mesmo percurso.

Durante o evento, os locais seguirão com obstrução parcial, permitindo a passagem de veículos, dividindo as vias com os atletas. A obstrução deve durar até às 9h, horário previsto para finalização da corrida.

Passeio Ciclístico da Polícia Militar

O domingo terá o Passeio Ciclístico da Polícia Militar, no Derby, em homenagem aos 200 anos da corporação.

A atividade tem início às 7h, partindo do Quartel do Comando Geral, contando com dois trajetos para ida e volta.

O trajeto de ida termina no Marco Zero, passando pelas ruas Amaro Bezerra, Jener de Souza, Rua das Creoulas, Av. Rui Barbosa, Av. Agamenon Magalhães (Pista leste), Av. João de Barros, Av. Palmares, Av. Mário Melo, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua Primeiro de Março, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega, e por fim o Marco Zero.

Na volta, os ciclistas retornarão pela Avenida Marquês de Olinda , Rua Madre de Deus, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Dr. Carlos Chaga, Av. João de Barros, Rua Dr. Leopoldo Lins, Av. Agamenon Magalhães (Pista oeste), Av. Rua Dr. Severino Pinheiro, Praça do Derby e de volta ao Quartel do Comando Geral PMPE (QCG)

