DOAÇÕES Doutores da Alegria: crise financeira põe em risco a continuidade do projeto. Saiba como ajudar Do ano passado para cá, a arrecadação do projeto caiu cerca de 70%. Como reflexo, 40% das atividades previstas para 2024 foram canceladas

A associação Doutores da Alegria está enfrentando uma grande crise financeira, talvez a maior ao longo de 33 anos de história. Do ano passado para cá, a arrecadação do projeto caiu cerca de 70%.

Como reflexo, 40% das atividades previstas para 2024 foram canceladas.

O corte impacta as três cidades do País em que Doutores da Alegria atua: Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. No Recife, o corte significou o cancelamento da inclusão de um novo hospital.

Doutores da Alegria

Há 21 anos atuando na Cidade, em 2024, a equipe técnica e palhaços dos Doutores da Alegria se preparavam para ampliar o programa Palhaços nos hospitais, incluindo mais um hospital com foco na atenção aos leitos pediátricos na lista de atendimentos.



Além disso, também não serão realizadas ações que expandem a atuação dos Doutores da Alegria para outros públicos da sociedade, como espetáculos de teatro e atividades artísticas, a exemplo do Conta Causos e da Roda Besteirológica.

Doutores da Alegria corre risco de não seguir com atividades | Foto: Lana Pinho/Divulgação

Se as arrecadações não melhorarem, a equipe não conseguirá manter o projeto, que corre o risco de ser descontinuado.

Atualmente, os palhaços visitam cinco hospitais da capital pernambucana. Cada um deles recebe intervenções artísticas duas vezes por semana, o ano inteiro: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE), Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares (Procape), Hospital da Restauração (HR) e Hospital Barão de Lucena (HBL).

Mais de 1 milhão de crianças atendidas

Em 21 anos de atuação no Recife, os Doutores da Alegria atenderam mais de 1 milhão de crianças, seus acompanhantes e profissionais de saúde.

Só em 2023, 120.446 pessoas foram beneficiadas pelas intervenções nos cinco hospitais atendidos pelos palhaços na Capital pernambucana.

“Os hospitais atendidos por Doutores da Alegria não pagam nada, mas temos muitos compromissos financeiros, que incluem manutenção de equipe de trabalho, tanto profissionais técnicos quanto artistas, manutenção de sedes, ações de formação de novos artistas, de jovens palhaços”, conta Luis Vieira da Rocha, presidente da associação Doutores da Alegria.

Doutores da Alegria atua nos hospitais do Recife, Rio de Janeiro e São Paulo | Foto: Will Oliveira/Divulgação

O elenco dos Doutores da Alegria é formado por artistas profissionais, com experiência na linguagem da palhaçaria, que passam por treinamentos e capacitações contínuas.

“Desde dezembro, acompanhamos uma redução drástica na arrecadação de verbas e como todas as reservas financeiras da instituição foram utilizadas nos anos de pandemia, hoje enfrentamos sérias dificuldades financeiras, que podem inviabilizar a nossa continuidade”, complementa Luis Vieira.

Doutores da Alegia é mantido por doações

O trabalho dos Doutores da Alegria é mantido por doações de empresas e pessoas físicas, sendo que 70% da receita é obtida por meio de leis de incentivos fiscais. A mais importante delas é a Lei Rouanet, pela qual empresas podem reverter até 4% do valor do imposto de renda como contribuição para um projeto cultural.

“Nos anos do último governo, houve um desmonte da Lei Rouanet, que impactou as nossas reservas. Além disso, empresas que faziam o aporte financeiro de forma anual, hoje fazem isso a cada três meses, o que prejudica o planejamento, já que não há garantia da continuidade do financiamento”, avalia Rocha.

O plano anual de 2024 de Doutores da Alegria previa a captação de R$ 12 milhões para a realização de todas as atividades, mas, até o momento, somente R$ 4 milhões foram captados. Até o fim do ano, a associação precisa captar pelo menos mais R$ 4 milhões para manter a organização em funcionamento.

São Joãozinho do Doutores da Alegria no Imip | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Ações de impacto social

De acordo com Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife, se o grupo tivesse ampliado a atuação como planejado, mais crianças estariam sendo atendidas pelos palhaços. No entanto, se a situação de crise não for resolvida, as crianças dos hospitais já visitados pelo projeto podem ser negativamente impactadas com a paralisação da atividade.

"É muito triste, porque temos um trabalho perene há 21 anos no Recife. Acompanhamos crianças em internações longas, construímos vínculos, e as equipes de saúde e as famílias atestam resultados positivos”, avalia Arilson.

Além disso, ainda de acordo com o coodenador, desde o ano passado, a iniciativa passou a investir ainda mais em ações de impacto social no Recife.

"Investimos na formação de novos artistas com cursos voltados para jovens em situação de vulnerabilidade social com a Escola Doutores da Alegria. São mais ações de impacto social para a cidade”, diz Lopes.

As doações mantêm o grupo Doutores da Alegria | Foto: Lana Pinho/Divulgação

Como ajudar o Doutores da Alegria?

Doutores da Alegria é uma associação pioneira, que há 33 anos leva a arte do palhaço ao universo da saúde. Desde então, o trabalho é focado na potência do encontro com a criança, seus responsáveis e os profissionais de saúde, e a sua manutenção foi garantida pelo engajamento da sociedade civil, por meio das doações de empresas e pessoas físicas.

Assim como as intervenções dos Doutores da Alegria resultam em esperança e sorrisos, a doação é um ato que espalha alegria. Para fazer uma doação direta para Doutores da Alegria basta acessar o site de doações do projeto.

Para conversar com o Doutores da Alegria sobre outras formas de apoiar a organização, como a realização de ações de Marketing de Causa, compra de intervenções artísticas ou doações via leis de incentivo, entre em contato pelos e-mails: [email protected] (para marketing de causa e intervenções) e [email protected] (para leis de incentivos).

