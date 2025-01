Egito promete 50 caminhões de combustível diários para Gaza quando a trégua começar

A- A+

O ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty, anunciou neste sábado (18) que 50 caminhões-tanque entrarão na Faixa de Gaza diariamente quando o cessar-fogo no território palestino começar no domingo.

O ministro egípcio, cujo país atua como mediador, ao lado do Catar e dos Estados Unidos, no conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas, explicou que o acordo prevê "a entrada de 600 caminhões por dia na Faixa, dos quais 50 serão caminhões de combustível".

A trégua deve entrar em vigor no domingo às 06h30 GMT (03h30 no horário de Brasília) e, de acordo com mediadores, permitirá a entrada em massa de ajuda humanitária.

Centenas de caminhões estão estacionados no lado egípcio da passagem da fronteira de Rafah, que está fechada desde maio e é vital para levar ajuda a Gaza.

"Esperamos que 300 caminhões vão para o norte da Faixa de Gaza", onde milhares de pessoas vivem em condições extremas, de acordo com agências humanitárias, disse Abdelatty em uma entrevista coletiva conjunta com seu homólogo da Nigéria.

