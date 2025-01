A- A+

Acordo Israel diz que 737 prisioneiros serão libertados na primeira fase do cessar-fogo em Gaza Governo israelense votou pela aprovação do acordo de cessar-fogo no início do sábado após mais de cinco horas de reunião, encerrando dias de incerteza sobre se a trégua entraria em vigor neste fim de semana

O Ministério da Justiça de Israel afirmou que 737 prisioneiros e detentos serão libertados como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza, aprovado no sábado.

Em um comunicado publicado em seu site, o ministério disse que “o governo aprova” a “libertação [de] 737 prisioneiros e detentos” atualmente sob custódia do serviço penitenciário.

O governo de Israel votou pela aprovação do acordo de cessar-fogo no início do sábado após mais de cinco horas de reunião, de acordo com o Gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, encerrando dias de incerteza sobre se a trégua entraria em vigor neste fim de semana.

Entre as pessoas nomeadas pelo ministério estão homens, mulheres e crianças que, segundo o ministério, não serão libertados antes do domingo, às 16h (11h em Brasília). O ministério havia publicado anteriormente uma lista de 95 prisioneiros palestinos, a maioria mulheres, a serem libertados em troca de prisioneiros israelenses em Gaza.

Entre os que constavam da lista ampliada estava Zakaria Zubeidi, chefe do braço armado do partido Fatah do presidente palestino, Mahmud Abbas. Zubeidi escapou da prisão israelense de Gilboa com outros cinco palestinos em 2021, provocando uma caçada de dias, e é visto pelos palestinos como um herói.

Também deve ser libertado Khalida Jarar, um legislador palestino de esquerda que Israel prendeu e encarcerou em várias ocasiões. Jarar é um membro proeminente da Frente Popular para a Libertação da Palestina, um grupo designado como “organização terrorista” por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Detido no final de dezembro na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, Jarar, de 60 anos, está preso desde então sem nenhuma acusação.

Duas fontes próximas ao Hamas disseram à AFP que o primeiro grupo de reféns a ser libertado é composto por três mulheres soldados israelenses. No entanto, como o movimento islâmico palestino considera soldado qualquer israelense em idade militar que tenha completado o serviço obrigatório, a referência também poderia se aplicar a civis sequestrados durante o ataque que desencadeou a guerra.

Os três primeiros nomes de uma lista obtida pela AFP dos 33 reféns a serem libertados na primeira fase são mulheres com menos de 30 anos que não estavam no serviço militar no dia do ataque do Hamas. A porta-voz do Ministério da Justiça, Noga Katz, disse que o número final de prisioneiros a serem libertados na primeira troca dependeria do número de reféns vivos libertados pelo Hamas.

