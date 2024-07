Elon Musk solta comentário transfóbico contra filha, após cirurgia de redesignação sexual

A- A+

O CEO da Tesla, Elon Musk, acredita que sua filha trans Vivian Jenna Wilson, de 20 anos, foi "morta pelo vírus da mente acordada". Ele afirma ter sido enganado para permitir que a jovem tomasse bloqueadores de puberdade.

O bilionário de 53 anos prometeu “destruir” a cultura “incrivelmente maligna” que permite a cirurgia de redesignação de gênero que sua filha, que nasceu com o nome Xavier, fez em 2022.

"Fui basicamente enganado para assinar documentos para um dos meus filhos mais velhos, Xavier" disse o dono do X ao psicólogo Jordan Peterson em uma entrevista ao Daily Wire.

"Isso foi antes de eu ter qualquer entendimento do que estava acontecendo. A Covid estava acontecendo, então houve muita confusão e me disseram que Xavier poderia cometer suicídio".

Peterson sugeriu que “era uma mentira desde o início” porque não havia evidências clínicas para apoiar a alegação.

"É incrivelmente maligno, e concordo com você que as pessoas que estão promovendo isso deveriam ir para a prisão" afirmou Musk.

O empresário disse que nunca lhe foi explicado que os bloqueadores da puberdade eram "na verdade, apenas medicamentos de esterilização".

— Eu perdi meu filho, basicamente. Eles chamam isso de 'deadnaming' por um motivo. O motivo pelo qual eles chamam isso de 'deadnaming' é porque seu filho está morto. Meu filho, Xavier, está morto. Morto pelo vírus da mente 'woke'.

O fundador da SpaceX — que ostenta um patrimônio líquido de mais de R$ 1 trilhão — disse que sua missão era erradicar o procedimento de mudança de gênero para crianças após a transição de sua filha.

Vivian, uma dos seis filhos de Musk com sua ex-esposa Justine Wilson, ganhou as manchetes em 2022 quando entrou com uma petição em um tribunal da Califórnia para mudar seu nome e gênero.

No processo judicial, ela também solicitou que o sobrenome da mãe fosse adotado para perder qualquer associação com Musk, dizendo que "não vive mais com o pai biológico, nem deseja ter qualquer relação com ele de nenhuma maneira".

Os comentários de Musk foram feitos poucos dias após a notícia de que ele estava transferindo sua sede da SpaceX e da X da Califórnia para o Texas, devido a uma lei assinada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que proíbe os distritos escolares de exigir que os pais sejam notificados se uma criança começar a usar pronomes diferentes.

"Esta é a gota d’água. Por causa desta lei e de muitas outras que a precederam, atacando famílias e empresas, a SpaceX agora mudará sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas”, Musk postou no X. “Deixei claro ao governador Newsom há cerca de um ano que leis dessa natureza forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia para proteger seus filhos”, acrescentou.

