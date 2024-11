A- A+

EUA Equipe de Trump já quer começar a trabalhar em 'acordo' sobre a Ucrânia O presidente eleito já escolheu a maior parte do seu gabinete, ainda sujeito à aprovação do Senado

A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a trabalhar com o governo de Joe Biden para chegar a um "acordo" entre a Ucrânia e a Rússia, disse, neste domingo (24), Mike Waltz, futuro assessor de segurança da Casa Branca.

Desde a eleição de Trump, em 5 de novembro, os europeus temem que os Estados Unidos possam vir a pressionar por um acordo em detrimento da Ucrânia.

O presidente eleito, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, já escolheu a maior parte do seu gabinete, ainda sujeito à aprovação do Senado.

"O presidente Trump tem sido muito claro sobre a necessidade de pôr fim a este conflito. O que temos que discutir é quem vai estar ao redor da mesa, se é um acordo, um armistício, como conseguir que ambas as partes se sintam ao redor da mesa e qual será o marco para um acordo", disse à Fox News Waltz, nomeado para a carga estratégica de assessor de segurança nacional da Casa Branca.

“Vamos trabalhar nisso com esta administração até janeiro e seguiremos depois”, afirmou à emissora favorita dos conservadores.

“Nossos oponentes, que acham que esta é uma oportunidade para confrontar uma administração com a outra, se enganam”, afirmou, ao mesmo tempo em que insistiu na “preocupação” da equipe de Trump com a atual “escalada” do conflito.

O círculo próximo do presidente eleito criticou duramente a decisão de Biden de permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance de fabricação americana.

Durante sua campanha, Trump mostrou cético sobre os bilhões de dólares que o governo Biden destinou à Ucrânia desde o início da invasão russa, em 2022.

O republicano prometeu em reiteradas graças pôr fim rapidamente à guerra, sem especificar como.

Quanto ao Oriente Médio, seu futuro avaliador de segurança nacional também defendeu um "acordo" que "realmente traga estabilidade".

Com Marco Rubio à frente da diplomacia, Waltz formará uma dupla de falcões, afirmam analistas.

Trump apresentou Waltz, ex-oficial das forças especiais, como um “especialista nas ameaças que representam China, Rússia, Irã e o terrorismo mundial”.

