Espanha Espanha descobre esquema que despejava no país lixo vindo da Itália Crimes ambientais são quarta atividade criminosa mais importante no mundo e grande fonte de financiamento do crime organizado, depois dos tráficos de drogas, armas e pessoas

A Guarda Civil Espanhola anunciou nesta terça-feira que desmantelou uma rede dedicada ao tráfico ilícito de resíduos urbanos da Itália, que pode ter despejado ilegalmente milhares de toneladas de resíduos não tratados em aterros sanitários espanhóis a cada ano desde 2021. Os agentes prenderam 15 pessoas que estão sendo investigadas por vários crimes, como "pertencimento a organização criminosa, crimes contra os recursos naturais e o meio ambiente e falsificação de documentos", informou a Guarda Civil em um comunicado.

Segundo estimativas dos agentes, os supostos traficantes podem ter arrecadado mais de 19 milhões de euros (cerca de R$ 118,3 milhões) desde 2021 das empresas italianas que contrataram seus serviços para destinar os resíduos.

"Todos os dias, toneladas de resíduos urbanos de todos os tipos, incluindo resíduos perigosos e tóxicos, eram despejados de forma descontrolada em cidades de Tarragona e Cuenca procedente da Itália", acrescenta a nota sobre o modus operandi do grupo.

A investigação descobriu uma série de empresas inter-relacionadas, sediadas na Catalunha (leste) e em Castela-La Mancha (centro-leste), "que negociavam em grande escala com resíduos italianos". Dezenas de caminhões vindos da Itália entraram nas instalações administradas pela organização, mas, em vez de submeter a carga a um processo de avaliação, ela foi enviada diretamente para aterros sanitários.

Seguindo esse padrão, a Guarda Civil estima que mais de 40 mil toneladas de resíduos urbanos de origem italiana foram despejados ilegalmente nesses aterros sanitários espanhóis todos os anos desde 2021. As empresas italianas de tratamentos realocaram seus resíduos "para economizar custos", disse o comunicado, enfatizando que essa prática era contrária à legislação que estipula que cada país deve gerenciar seus próprios resíduos.

Para burlar a regulamentação, uma série de empresas intervieram entre as empresas italianas e o aterro espanhol para simular que os resíduos estavam passando por algum tratamento, quando eram enterrados diretamente na Espanha, implicando um risco para os ecossistemas e a saúde das populações do entorno.

Os crimes ambientais são a quarta atividade criminosa mais importante no mundo. Eles também são uma das principais fontes de financiamento do crime organizado, depois do tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas, segundo dados do Parlamento Europeu.

