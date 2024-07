A- A+

ESTADOS UNIDOS Esposa de Biden reage com "corações" sobre decisão do marido de desistir da candidatura nos EUA Primeira-dama também compartilhou o anúncio ao apoio da candidatura da vice-presidente, Kamala Harris

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, comentou no X logo após o marido Joe Biden anunciar a desistência da candidatura à releição. No post, ela reagiu com corações à carta publicada publicado pelo presidente americano.

Jill Biden também compartilhou o anúncio ao apoio da candidatura da vice-presidente, Kamala Harris, para assumir a campanha presidencial pelo Partido Democrata.

No início do mês, a primeira-dama declarou apoio público ao marido, destacando que ele disputaria ao cargo de presidente dos Estados Unidos pela segunda vez consecutiva.

Desistência

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo que renuncia a se candidatar à reeleição após semanas de especulações sobre sua capacidade física e agilidade mental.

Depois da enorme pressão, o presidente americano desistiu de sua candidatura após um debate desastroso contra o republicano e ex-presidente Donald Trump, que levantou inúmeros questionamentos sobre sua aptidão e capacidade de cumprir mais um mandato de quatro anos.

“Tem sido a maior honra da minha vida servir como seu Presidente”, disse ele em uma carta publicada nas redes sociais. “E, embora minha intenção tenha sido buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como Presidente pelo restante do meu mandato.”

Na sequência, em outra publicação, Biden demonstrou apoiar a possível candidatura da atual vice-presidente Kamala Harris.

“Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas: é hora de nos unirmos para derrotar Trump. Vamos fazer isso”, escreveu. Minutos mais tarde, Biden pediu doações para a campanha de Kamala.

Veja também

LITORAL NORTE Três pessoas são assassinadas dentro de piscina em Itamaracá