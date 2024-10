A- A+

PODER BÉLICO Estados Unidos aprovam venda de armas por US$ 2 bilhões para Taiwan Washington aproveita crise entre ilha e China para atuar como parceiro-chave de Taipei e seu principal fornecedor de armas

O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou nessa sexta-feira um pacote de venda de armas para Taiwan, no valor de US$ 2 bilhões, incluindo sistemas avançados de mísseis terra-ar e radares, medida que pode provocar uma reação de Pequim.

A venda, que ainda deve ser avalizada pelo Congresso, inclui vários sistemas antiaéreos, como o NASAMS, além de 123 mísseis no valor de US$ 1,16 bilhão, segundo a agência responsável pela venda.



Também foi anunciada a venda de sistemas de radar para Taiwan por US$ 828 milhões.

Embora os Estados Unidos não reconheçam oficialmente Taiwan no nível diplomático, Washington é um parceiro-chave de Taipei e seu principal fornecedor de armas, ponto que irrita Pequim, que pediu repetidamente aos EUA que deixem de armar uma ilha que reivindica como parte de seu território.

A China mantém uma presença quase diária de aviões de combate, drones e navios de guerra ao redor da ilha.

Pequim declarou que nunca abrirá mão do uso da força para colocar Taiwan sob seu controle e intensificou sua retórica sobre uma "inevitável unificação".

No início deste mês, Taiwan detectou um recorde diário de 153 aviões chineses.

Em setembro, Pequim sancionou empresas de defesa norte-americanas em represália pela aprovação de Washington da venda de equipamentos militares para Taiwan.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Israel ataca Irã: Entenda como aliança do passado desmoronou até rivalidade atual