EUA Estátua de cera de Abraham Lincoln derrete no calor brutal de Washington, nos EUA Cabeça da réplica de 1,8 metro do Lincoln Memorial está agora sob reparos

Uma estátua de cera do ex-presidente americano Abraham Lincoln não conseguiu manter a cabeça de pé enquanto as temperaturas subiram para três dígitos no fim de semana em Washington, capital dos Estados Unidos.

Logo depois foram as pernas, deixando o tronco e se transformando em bolhas. A cadeira em que Lincoln está sentado afundou no chão.

A cabeça da réplica de cera de 1,8 metro do Lincoln Memorial está agora sob reparos, deixando para trás um fio saindo do pescoço do 16º presidente dos Estados Unidos.

O memorial repousa no local de Camp Barker, em Washington, um campo de refugiados da época da Guerra Civil que abrigava negros anteriormente escravizados e libertos — agora lar de uma escola primária.

A estátua foi colocada ao lar livre como parte da The Wax Monument Séries pela artista americana Sandy Williams IV. A réplica é mais do que apenas uma estátua de cera, é também uma vela.

E essa não é a primeira vez que tem problemas com o derretimento.

A estátua foi instalada no mesmo local em setembro passado, mas a primeira versão do monumento de cera incluiu mais de 100 pavios que foram iluminados antes da hora, fazendo com que uma parte significativa da instalação derretesse antes da cerimônia de inauguração.

A nova versão instalada em fevereiro tem pavios estrategicamente posicionadas.

Uma placa abaixo diz: "Por favor, exploda seu pavio dentro de 1-2 minutos."

A região metropolitana de Washington estava sob alerta de calor no fim de semana. As altas temperaturas devem continuar ao longo desta semana.

A cabeça de cera deve ser recolocada nesta semana, informaram os meios de comunicação locais.

