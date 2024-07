"Estilo Folgosi": os famosos que já decidiram ficar sem sexo

A- A+

A abstinência sexual, que consiste em passar um período sem fazer sexo, pode ser motivada por diversas razões e com diferentes objetivos.

O ator Felipe Folgosi, de 49 anos, afirmou recentemente estar mais de 2 anos sem fazer sexo devido a seus princípios religiosos. Mas além dele, outros famosos já revelaram ter feito a mesma escolha, mas com diferentes períodos de abstenção.



Justin Bieber

O cantor canadense contou à revista Vogue que entrou em um período de abstinência sexual por pelo menos um ano e meio antes de voltar a se envolver com a sua atual esposa Hailey Baldwin. E ambos continuaram o compromisso do celibato até o casamento.

"Às vezes, as pessoas fazem sexo porque não se sentem boas o suficiente. Porque elas não têm autoestima. As mulheres fazem isso, e os homens fazem aquilo. Eu queria me dedicar novamente a Deus dessa forma porque eu realmente sentia que era melhor para a condição da minha alma", explicou durante a entrevista, em junho de 2018.

Baby do Brasil

A cantora Baby do Brasil revelou ao Globo estar "há anos sem transar". Segundo a artista, isso se deve a uma compreensão do sexo como "canal de energia".

"A energia sexual é poderosa, na hora do orgasmo, os canais se abrem. Se não estiver sob uma aliança, abre-se para tudo que vem. Como sou pastora evangélica, preciso cuidar da minha energia. Não morri para o sexo, mas quero me poupar de ter relações sexuais com quem não for aprovado por Deus. Nem masturbação. Estou há muitos anos sem transar", explicou em 2022.

Sarah Sheeva

A pastora Sarah Sheeva, filha da Baby do Brasil, vê o sexo da mesma forma que a mãe. Devido os seus princípios religiosos, ela se absteve das atividades sexuais há por 17 anos, de acordo com uma entrevista que deu ao programa Super pop, da Rede TV.

Veja também

guerra Mais de 95% dos habitantes de Gaza dependem de ajuda humanitária, diz ONU