Ex-estudante entra supostamente armado na UFRPE e ameaça professores e colegas; PM é acionada

Um ex-estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, entrou supostamente armado no Departamento de Agronomia da unidade de ensino, assustando frequentadores do local.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (6). Informações iniciais da Polícia Militar apontam que o ex-aluno da UFRPE teria ameaçado professores e outros estudantes no departamento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram viaturas da PM nas dependências na UFRPE.



A corporação informou que foi acionada para uma ocorrência na qual um ex-aluno estaria armado e ameaçando alunos e funcionários.



"O efetivo deteve o suspeito, mas não encontrou nenhuma arma com ele", afirmou a PM.



Por se tratar de uma instituição federal de ensino, o envolvido foi levado a uma delegacia da Polícia Federal (PF).



Segundo a PF, a ocorrência está em andamento.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a UFRPE, que não se pronunciou sobre o ocorrido até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

