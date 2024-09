EUA autoriza vacina antigripal autoadministrada

Os Estados Unidos autorizaram, nesta sexta-feira (20), a primeira vacina contra a gripe em formato de spray nasal que pode ser autoadministrada, sem que os pacientes necessitem da ajuda de um profissional.

A vacina FluMist, produzida pelo grupo AstraZeneca, foi aprovada há vários anos pela FDA, a agência americana de medicamentos, para a utilização em pessoas entre dois e 49 anos.

Os menores de idade não devem administrá-la sozinhos, mas seus pais ou responsáveis podem fazê-lo.

Trata-se de uma "nova opção para receber uma vacina segura e eficaz contra a gripe sazonal potencialmente mais conveniente, flexível e acessível para pessoas e famílias", disse Peter Marks, diretor na FDA.

No entanto, ainda será necessária uma receita médica para solicitar a vacina, podendo ser obtida através de uma farmácia online, detalhou a agência.

Esta opção estará disponível a partir do próximo outono, declarou a AstraZeneca.

A vacina virá acompanhada de instruções de uso, que foram avaliadas em estudo para garantir clareza.

Esta autorização é "um passo importante para tornar as vacinas mais acessíveis", declarou Iskra Reic, da AstraZeneca.

O principal efeito colateral do imunizante, que contém um vírus vivo atenuado, pode ser a febre em crianças entre dois e seis anos.

Segundo a empresa, quase 200 milhões de doses já foram distribuídas ao redor do mundo.

Entre 2020 e 2023, a gripe causou a morte entre 4.900 e 51.000 pessoas nos Estados Unidos, indicam dados das autoridades de saúde.

