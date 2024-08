A- A+

Venezuela EUA e 10 países latino-americanos rejeitam validação da reeleição de Maduro na Venezuela Porta-voz do Departamento de Estado americano disse que medida "carece totalmente de credibilidade" e que as evidências apontam para vitória de candidato da oposição

Os Estados Unidos condenaram nesta sexta-feira uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que nesta quinta-feira validou a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro, afirmando que todas as evidências apontam para a vitória do candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel, disse que a medida do órgão "carece totalmente de credibilidade" e que "a vontade do povo venezuelano deve ser respeitada".

Na sequência, dez países latino-americanos condenaram a decisão da Justiça venezuelana. Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Peru emitiram um comunicado conjunto, que ainda contou com assinatura dos EUA.

As nações disseram rejeitar "categoricamente o anúncio" do TSJ, "que indicou ter concluído uma suposta verificação dos resultados do processo eleitoral de 28 de julho, emitido pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), e que pretende validar os resultados sem apoio do órgão eleitoral".

Eles acrescentaram que "já haviam manifestado o desconhecimento da validade da declaração do CNE, após o impedimento do acesso da oposição à contagem oficial, a não publicação das atas e a posterior negativa em realizar uma auditoria imparcial e independente".

Os Estados Unidos, por sua vez, consideram que "agora é o momento" de as partes "iniciarem conversas sobre uma transição respeitosa e pacífica" na Venezuela.

"As contínuas tentativas de reivindicar fraudulentamente a vitória de Maduro só aumentarão a crise atual", escreveram.

A líder da oposição, María Corina Machado, saudou a nota.

]"A esta altura, ninguém acredita na manobra grosseira do TSJ para esconder as atas que demonstram a esmagadora vitória" de González Urrutia, escreveu ela no X.

"O regime cometeu um erro: o que o TSJ sentenciou foi sua cumplicidade com a fraude do CNE. Longe de 'fechar o caso', aceleraram o processo que isola e afunda cada vez mais Maduro".

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que aguardará a publicação das atas de votação para reconhecer a reeleição de Maduro.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, o mexicano afirmou que não teve contato com o líder chavista após as eleições do país e indicou que só conversou sobre o tema com seus homólogos brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e colombiano, Gustavo Petro.

Dias após o pleito, os três países emitiram uma nota conjunta pedindo por mais transparência na Venezuela.

A União Europeia (UE) também anunciou que não reconhecerá a decisão do TSJ da Venezuela até que as atas eleitorais sejam entregues e possam ser verificadas.

O alto representante do bloco para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, disse que "todo o mundo precisa poder constatar qual é o resultado de uma eleição", algo que "ainda não aconteceu, e já perdemos a esperança de que aconteça".

Ele pontuou que os Estados-membros da UE tentam fixar uma posição sobre o assunto, que será anunciada no máximo semana que vem.

"Golpe eleitoral"

Ainda nesta quinta-feira, após o anúncio da Justiça venezuelana, o presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que a decisão "consolida o golpe eleitoral" nas eleições.

Ele escreveu no X que o "regime de Maduro obviamente acolhe com entusiasmo a sentença, que estará marcada pela infâmia.

Não há dúvida de que estamos diante de uma ditadura que falsifica eleições, reprime quem pensa diferente e é indiferente ao maior exílio do mundo, comparável apenas ao da Síria, causado pela guerra".

Na mesma linha, o chefe de Estado do Uruguai, Luis Lacalle Pou, afirmou que "o regime de Maduro confirma o que a comunidade internacional vem denunciando: a fraude.

Uma ditadura que fecha todas as portas para uma vida institucional e democrática para seu povo".

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, considerou "inaceitável" a decisão do TSJ sem uma revisão "exaustiva e independente" dos votos.

O líder da Guatemala, Bernardo Arévalo de León, também classificou o pleito como um "golpe eleitoral".

Por outro lado, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, parabenizou seu aliado nesta quinta-feira e afirmou que foi um "dia histórico na Venezuela, porque hoje foi confirmada a vitória do povo de [Simón] Bolívar, do povo de [Hugo] Chávez, do povo de Nicolás Maduro".

E o ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, classificou como "vitória" a sentença do TSJ, afirmando que "as decisões das instituições venezuelanas devem ser respeitadas".

Os governos do Brasil, Colômbia e México, que são próximos ao governo de Maduro e que fizeram gestões de mediação para dar uma saída pacífica à crise, ainda não se pronunciaram.

Na semana passada, Lula endureceu o discurso e propôs duas soluções: a formação de um governo de coalizão que integre membros do chavismo e da oposição ou a realização de novas eleições, ambas rejeitadas por ambas as partes.

"Assuntos internos"

No início deste mês, número dois do líder venezuelano, Diosdado Cabello, disse à imprensa que a comunidade internacional não deve se intrometer “nos assuntos internos” do país.

Em resposta aos pedidos para que a administração chavista apresente as atas do pleito, ele afirmou que esses dados nunca são publicados.

A fala ocorreu enquanto Maduro se apresentava à Suprema Corte do país.

O próprio líder chavista entrou com recurso no TSJ solicitando que o órgão esclareça “tudo o que for necessário” sobre as eleições presidenciais.

— [Que o tribunal] se encarregue de dirimir esta tentativa de golpe de Estado e esclareça tudo o que for necessário sobre esses ataques e esse processo — disse o mandatário na ocasião.

Maduro foi proclamado pela autoridade eleitoral como presidente reeleito para um terceiro mandato de seis anos com 52% dos votos, frente a 43% do opositor Edmundo González Urrutia, representante da líder opositora María Corina Machado, que denuncia fraude.

Horas após o primeiro boletim, manifestações estouraram em Caracas e outras cidades do país, inclusive em bairros pobres e historicamente chavistas.

Nesta quinta, o Tribunal Supremo de Justiça do país, controlado pelo governo, validou a reeleição de Maduro após concluir uma perícia técnica.

A decisão não está sujeita a recurso.

