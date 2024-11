A- A+

COMPORTAMENTO Evite jantares pesados e tardios: eles afetam mais do que apenas o seu peso; entenda Estudo descobriu que quem janta tarde têm menor tolerância à glicose, independentemente do peso corporal

Jantar cedo, de preferência com uma comida leve, tem sido endossado há muito tempo para perda de peso e bem-estar geral, mas novas pesquisas sugerem que seus benefícios vão além do controle de peso. De acordo com um trabalho publicado recentemente na revista científica Nutrition & Diabetes, fazer refeições pesadas tarde da noite pode ter efeitos prejudiciais, mesmo para quem não tem problemas de peso.

A equipe de pesquisa da Universidade Oberta de Catalunya (UOC), na Espanha, e da Universidade de Columbia, nos EUA, descobriu que ingerir mais de 45% das calorias diárias após às 17h pode afetar significativamente os níveis de glicose, independentemente do peso corporal ou da gordura do indivíduo. Quando os níveis de glicose estão elevados, o risco geral de problemas de saúde a longo prazo também aumenta.

“Manter níveis elevados de glicose durante longos períodos de tempo pode ter implicações, incluindo um maior risco de progressão para diabetes tipo 2, um aumento no risco cardiovascular devido aos danos que níveis elevados de glicose causam aos vasos sanguíneos, e aumento da inflamação crônica, que agrava danos cardiovasculares e metabólicos", disse a médica Diana Díaz Rizzolo, que liderou o estudo, em comunicado.

Estudos mostram que as refeições noturnas muitas vezes levam a excessos e as pessoas tendem a optar por alimentos ultraprocessados. Isso ocorre porque os hormônios que regulam a fome e a saciedade são interrompidos quando as refeições são adiadas além do horário de verão.

O último estudo sugere que, independentemente do peso corporal de uma pessoa e do total de calorias consumidas num dia, o horário das refeições por si só pode afetar negativamente o metabolismo da glicose.

"Com este estudo, um novo fator na saúde cardiometabólica começa a se tornar cada vez mais importante: quando comemos", diz Díaz Rizzolo.

Durante o ensaio, os pesquisadores avaliaram os níveis de glicose de 26 participantes entre 50 e 70 anos de idade. Os participantes estavam com sobrepeso ou obesos e tinham pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Todos consumiram a mesma quantidade de calorias e os mesmos alimentos durante o dia, mas em horários diferentes.

Com base no momento em que a maioria das calorias foi consumida, os participantes foram categorizados como comedores precoces, que consumiam a maior parte de suas calorias diárias antes do anoitecer, e comedores tardios, que consumiam 45% ou mais de suas calorias após as 17h.

Os pesquisadores notaram que quem comia tarde tinha menor tolerância à glicose, independentemente do peso corporal. Além disso, suas refeições normalmente continham maiores quantidades de carboidratos e gorduras.

“A capacidade do corpo de metabolizar a glicose é limitada à noite, porque a secreção de insulina é reduzida, e a sensibilidade das nossas células a esse hormônio diminui devido ao ritmo circadiano, que é determinado por um relógio central em nosso cérebro que é coordenado com o horas de luz do dia e de noite", explica o autor.

Por isso, a recomendação é consumir os níveis mais elevados de calorias entre o café da manhã e o almoço, em vez de entre o lanche da tarde e o jantar.

