Exercício físico é remédio: a importância da avaliação física para treinos eficazes

Exercício é remédio. É com essa diretriz da American College of Sports Medicine, difundida através da ação “Exercise is Medicine” que eu quero começar a falar sobre avaliação física. Sim, exercícios ajudam a salvar vidas e isso já é mais do que comprovado pela literatura científica. Mas da mesma forma que devemos seguir as orientações dos médicos antes de utilizar medicamentos, é muito importante que sigamos também as instruções de profissionais de Educação Física quando o medicamento é o exercício físico. E tal qual os médicos, nós profissionais de Educação Física também temos meios e métodos de avaliar o seu estado atual e com isso planejarmos os seus próximos passos dentro do treinamento. Estou falando das avaliações físicas, que infelizmente anda sendo negligenciada por muitos praticantes.



Mas antes é sempre bom lembrarmos os benefícios da prática de exercício físico: aumenta a expectativa de vida, ajuda na prevenção e no combate de doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, entre outras), melhora a cognição e ajuda no tratamento de doenças psíquicas. Tendo isso em mente devemos começar exatamente pelo começo: a anamnese. Sabe aquela bateria de perguntas que fazemos antes de prescrever um treino buscando identificar histórico de atividade física, histórico de doenças e tudo mais? Ela é a anamnese. É através dela que saberemos exatamente qual tipo de avaliação física pode se enquadrar melhor para você naquele momento.

A avaliação física, que podemos encarar aqui como um exame antes da prescrição do medicamento, é uma peça fundamental para alcançarmos nossos objetivos no treinamento, para saber como estamos e onde podemos melhorar, para medir nossa força (um dos parâmetros de saúde), para identificar desvios e compensações posturais, composição corporal, parâmetros de saúde e até mesmo para critérios voltados para o alto rendimento. São variados os tipos de avaliações do corpo humano, seja ela feita com uma fita métrica, com uma plataforma de força, com aplicativos de smartphones ou câmeras em um laboratório. O que quero dizer aqui é que a avaliação física está envolvida em todos os contextos quando falamos de movimentar o nosso corpo.

É muito comum vermos as pessoas se negando a fazer avaliação física. É importante dizer aqui que as avaliações não têm caráter de estigmatizar. Pelo contrário, a ideia das avaliações é justamente entender os parâmetros, nortear a criação das estratégias, e de forma periódica reavaliar para saber se o que foi proposto está sendo alcançado. Quando falamos dos benefícios das avaliações na área de treinamento é justamente por serem a base de um planejamento de treino individualizado e mais específico, por ajudar na diminuição dos riscos de lesões, para acompanharmos os progressos ou estagnação de cada avaliado e acompanharmos o andamento da saúde dessas pessoas.

Só que o avaliar vai muito além das questões estéticas. Antes de tudo, é qualidade de vida e saúde. E não precisa de nada muito sofisticado para sabermos como anda o quadro de saúde de uma pessoa. Com uma fita métrica, já conseguimos identificar alguns parâmetros ligados à predisposição a doenças crônicas não transmissíveis. Ainda no campo da qualidade de vida, podemos citar avaliações de força, de marcha, cognitiva, postural, dentre outras, que não precisam necessariamente de equipamentos caros e sofisticados. Já quando falamos de alto rendimento, da área esportiva, vemos os mais variados tipos e métodos de avaliações. Todas dependendo dos objetivos do atleta e sua especificidade.

Como vimos até aqui, a avaliação precisa ser vista como algo inerente ao movimento. A prática de exercício físico é um remédio sem efeitos colaterais quando bem orientado e prescrita por profissionais qualificados. A avaliação física entra nesse cenário e tem muito a contribuir para o processo e evolução de cada pessoa, fazendo parte da caixa de ferramentas que nós, profissionais da saúde e do movimento, devemos usar. Esteja você buscando saúde e qualidade de vida, ou você que busca performance, não negligencie as avaliações físicas. Elas com toda certeza vão ajudar você.

*Profissional de Educação Física e Avaliador Físico



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

