A- A+

Saúde Farmacodermia: entenda a reação alérgica vivida por Virginia Fonseca Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), ela acomete a pele, as mucosas, o cabelo e as unhas

A influencer Virginia Fonseca, que recentemente deu à luz ao seu terceiro filho, voltou ao hospital e teve alta nesta quinta-feira (12) após passar por uma reação alérgica.

Segundo sua assessoria, o dermatologista Alessandro Alarcão apontou que ela pode ter sofrido farmacodermia.

"Eu sumi ontem porque eu vim para o hospital, gente. É que ontem eu continuei inchando muito. Eu estava tomando um antialérgico, mas eu continuava inchando. E aí eu comecei a sentir dificuldade para engolir. E a gente ficou com medo. Então, a gente teve que ir pro hospital. E aí, meu dermatologista falou que tipo de alergia que era e que com o antialérgico que ele ia me passar, eu não poderia voltar pra casa", contou Virginia em sua rede social.

O que é farmacodermia?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a farmacodermia é uma reação adversa da pele a medicamentos. Ela pode também pode acometer as mucosas, o cabelo e as unhas. Além disso, ocorre em pessoas de todas as idades e não existe uma forma de prevenção.

Sintomas da farmacodermia

Os sintomas associados à farmacodermia, segundo a SBD, são:

Manchas avermelhadas espalhadas pela pele;

Coceira persistente nos locais das manchas;

Nos casos mais graves, toda a pele se descola.

Tratamento

Esse tipo de reação alérgica exige o acompanhamento médico imediato e a suspensão do medicamento que pode ter causado a resposta adversa no corpo. O profissional estará apto a receitar um antialérgico ou outro tipo de tratamento a depender do caso.

Veja também

Alerta de bomba Cidade nos EUA tem alerta de bomba após Trump dizer que migrantes comem pets