arbovirose Febre oropouche: Ministério da Saúde investiga 4 mortes, e casos têm alta de 688% em 2024 Óbitos por febre foram registrados na Bahia, no Maranhão e em Santa Catarina; país já acumula mais de 6 mil diagnósticos neste ano

O Ministério da Saúde investiga a ocorrência de quatro mortes suspeitas de terem sido causadas pela febre oropouche, doença infecciosa transmitida por mosquitos e que se manifesta de forma semelhante à dengue. As informações foram enviadas pela pasta, em nota, ao jornal Diário do Nordeste.

Dois óbitos foram registrados na Bahia, um no Maranhão e um em Santa Catarina. "Para se confirmar um óbito por Febre do Oropouche, é necessária uma avaliação criteriosa dos aspectos clínicos e epidemiológicos, considerando o histórico pregresso do paciente e a realização de exames laboratoriais específicos", explicou o ministério.

Na segunda-feira, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) havia divulgado a detecção de duas mortes que teriam sido provocadas pela arbovirose, mas afirmou esperar a confirmação do diagnóstico por parte do ministério. Os óbitos foram de dois jovens, de 24 e 22 anos, das cidades de Valença e Camamu, respectivamente.

Assim como a dengue, a febre oropouche também vive uma explosão de casos em 2024 no Brasil. Segundo o último informe da pasta da Saúde, até o dia 15 foram identificados 6.585 casos da doença, confirmados laboratorialmente.

O número representa uma alta de 688% em relação ao acumulado em todo 2023, quando foram somente 835 diagnósticos comprovados. Neste ano, a faixa etária de 20 a 49 anos concentra 60,1% das infecções, e a maioria dos casos é proveniente da região Norte.

“A região amazônica, considerada endêmica, concentrou 80,7% dos casos registrados no país. Transmissão autóctone (local) em estados extra-amazônicos foi registrada na BA, ES, MG, RJ, SC e PI”, diz o documento do Ministério.

Além do avanço da doença em 2024, que já havia sido alertado pela pasta em maio, o maior número de casos em 2024 é atribuído à “descentralização do diagnóstico biomolecular para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) do país”, continua o informe.

A febre oropouche é uma infecção causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense. Ele é transmitido principalmente pelo mosquito Culicoides paraenses, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.

Nos locais silvestres, outros insetos que podem disseminar o patógeno são o Coquilletti diavenezuelensis e o Aedes serratus. Já em áreas urbanas, onde a circulação do vírus é menos comum, o mosquito Culex quinquefasciatus também atua como um vetor.

Quais são os sintomas da febre oropouche?

Os sintomas, muito similares aos da dengue e da chikungunya, duram entre dois e sete dias e incluem:

Febre de início súbito;

Dor de cabeça intensa;

Dor nas costas e na lombar;

Dor articular;

Tosse;

Tontura;

Dor atrás dos olhos;

Erupções cutâneas;

Calafrios;

Fotofobia;

Náuseas;

Vômitos.

Qual é o tratamento para a febre oropouche?

Não existe tratamento específico para a doença. Com o acompanhamento médico, são indicados medicamentos para aliviar os sintomas enquanto o sistema imunológico do paciente combate a infecção.

Como se proteger da febre oropouche?

O Ministério da Saúde recomenda as seguintes medidas para evitar a febre oropouche:

Evitar áreas onde há muitos mosquitos, se possível;

Uar roupas que cubram a maior parte do corpo e aplique repelente nas áreas expostas da pele;

Manter a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos, como água parada e folhas acumuladas;

Se houver casos confirmados na sua região, siga as orientações das autoridades de saúde local para reduzir o risco de transmissão, como medidas específicas de controle de mosquitos.

