Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2024: centenas de fiéis ocupam às ruas do Bairro do Recife

A Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2024 chegou ao fim neste sábado (10). O último dia da celebração levou centenas de fiéis às ruas do Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Antes da procissão, a programação contou com recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça. Logo após, Dom Fernando Saburido, o Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife, presidiu a Santa Missa.

O Frei Damião Silva, que convidou a Folha de Pernambuco para realizar a cobertura da festa, também esteve presente na celebração, que aconteceu na Igreja da Madre de Deus, centro do Recife.

Santa Missa

Durante a celebração da Santa Missa, Dom Fernando Saburido, além da leitura do evangelho, refletiu sobre o papel dos fiéis na Festa de Nossa Senhora da Cabeça.

"Nós temos Nossa Senhora, tema aqui da festa, nos conduzindo, de fato, a ser peregrinos da esperança. Para sermos peregrinos da esperança, não precisamos ir até Roma. Claro, quem pode, é ótimo que isso aconteça, mas nós podemos peregrinar na nossa própria realidade, no nosso próprio contexto, passar pela porta santa do coração, procurar viver um compromisso com Cristo", disse.