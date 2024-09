A- A+

Ação social Festival conecta jovens ao mundo do trabalho e promove inclusão social O festival oferece uma série de serviços para adolescentes e jovens do Ibura e será hoje (27), a partir das 9h

O Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), em parceria com a Prefeitura do Recife, promove o Festival Ibura de Oportunidades, nesta sexta-feira (27). O evento será na Ladeira Cohab, n° 10 - bairro do Ibura, das 9h às 16h, no Compaz Paulo Freire.

Durante o dia, serão oferecidos serviços de emissão de documentos civis, elaboração de currículo, inscrição para vagas de emprego e imunização. A ação tem o objetivo de conectar um mutirão de adolescentes e jovens do bairro ao mundo do trabalho e inclusão social.

A iniciativa pretende atender cerca de 300 pessoas e faz parte de uma parceria Unicef, Um Milhão de Oportunidades (1MiO), Organização Etapas e Prefeitura do Recife.

O projeto 1MiO é uma iniciativa do Unicef, em parceria com governos, empresas privadas, organizações da sociedade civil e agências da ONU. A Etapas é uma organização que atua com foco no Direito à Cidade, Direito das Juventudes e de Crianças e Adolescentes.

Durante a programação do Festival, adolescentes e jovens, que precisarem colocar a documentação civil em dia, poderão contar com os serviços do #ExpressoRecife e emitir RG, CPF, carteira de trabalho e até 2ª via de certidão de nascimento.

Além disso, será possível construir um currículo com o apoio de especialistas, os adolescentes e jovens poderão participar de oficinas e se inscreverem em oportunidades de formação profissional.

O evento também facilitará o cadastramento para vagas de aprendizagem, estágio e emprego formal disponibilizadas pelo 1MiO e a plataforma GoRecife.

Oficial de Educação do Unicef e coordenador da iniciativa 1MiO, Felipe Gonzalez, falou sobre o objetivo do festival.

“Nós pensamos um Festival que pudesse unir os serviços de garantia de direitos, com foco nos jovens que estão, neste momento, migrando dos ambientes de estudo para o mundo do trabalho. Queremos garantir que os adolescentes do Ibura tenham apoio para construir bons currículos a partir de suas experiências de vida, encontrar oportunidades de trabalho decente e tenham a documentação em dia para o momento da entrevista”.

A Oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef, Luiza Leitão, esclarece que o Festival também proporciona um momento celebrativo de um conjunto de atividades que vêm sendo feitas com adolescentes e jovens do Ibura, como parte da iniciativa #AgendaCidadeUNICEF.

“Há quatro anos, estamos atuando com escuta, formação de competências e direitos, apoio à saúde mental, entre outras ações, destinadas a adolescentes do Ibura. O Festival vem como uma culminância desse percurso”, afirma.

Desde o início da iniciativa no bairro do Ibura, cerca de 1.700 adolescentes participaram de formações de competências para a vida e mais de 10 mil pessoas foram alcançadas com mensagens de cidadania e nas temáticas de igualdade de gênero, racismo, dignidade menstrual e saúde mental.

De forma paralela, profissionais da área de saúde, educação e assistência, que atuam com adolescentes, também participaram de formações, e foram oferecidas ações de apoio psicossocial para quase 500 famílias do bairro.

