Guerra no oriente médio Foguetes são disparados do norte de Gaza em direção ao sul de Israel, anuncia Exército Forças israelenses estão em alerta máximo

O Exército israelense anunciou que vários foguetes disparados do norte de Gaza cruzaram o sul de Israel neste domingo (6), um dia antes do aniversário do ataque do Hamas em 7 de outubro.

"Vários projetos foram detectados cruzando o norte da Faixa de Gaza em direção ao território israelense. Um projeto foi interceptado e o restante caiu em campos", informou o Exército em comunicado.

As forças israelenses estão em alerta máximo na véspera da data que marca um ano do ataque do grupo islâmico palestino.

