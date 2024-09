França envia navio militar ao Líbano por "precaução" em caso de evacuação

Um navio da Marinha francesa partiu do sudeste da França para se posicionar em frente ao Líbano por "precaução", caso ocorra a evacuação de cidadãos franceses, informou uma fonte do Estado-Maior das Forças Armadas.

Segundo a fonte, o porta-helicópteros anfíbio (PHA) francês, que demorará de "5 a 6 dias" para chegar ao Mediterrâneo oriental saindo do porto de Toulon (sul), está equipado com helicópteros e levará um "grupo tático embarcado", que pode ser mobilizado caso se decida pela evacuação de cidadãos franceses.

