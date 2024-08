A- A+

Agreste Garanhuns: colisão entre carro e moto deixa condutor e garupa de motocicleta mortos na BR-424 Acidente aconteceu no km 84 da rodovia, desta terça-feira (13)

Uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.



O acidente aconteceu no km 84 da rodovia, por volta das 5h50 desta terça-feira (13).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o carro envolvido no acidente tenha entrado na contramão da pista.

Acidente aconteceu no km 84 da rodovia | Foto: PRF/Divulgação

Um homem e uma mulher que estavam na motocicleta não resistiram ao impacto da colisão e morreram no local.

O carro envolvido no acidente ficou na área, mas o motorista não foi encontrado.



Além da PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil também foram acionados.

Veja também

FEBRE OROPOUCHE Saúde investiga oito casos de transmissão vertical de Oropouche