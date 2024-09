A- A+

MÉXICO Guerra interna por poder de Cartel de Sinaloa eclode no México López Obrador, pediu às facções em guerra que ajam "de forma responsável" para evitar mais mortes

Uma guerra interna do Cartel de Sinaloa se desencadeou nesta semana no México, depois que um de seus fundadores, que se declarou inocente em Nova York nesta sexta-feira, 13, de uma acusação de 17 acusações de assassinato e tráfico de drogas, foi preso em julho.

De um lado, o povo de Los Chapitos, os filhos de Joaquín El Chapo Guzmán, e de outro, os leais a El Mayo, disputam o poder na capital do Estado de Sinaloa, Culiacán.

Até quinta-feira, 12, as autoridades estaduais haviam relatado pelo menos 12 mortos, 11 pessoas com ferimentos a bala, 20 relatos de pessoas desaparecidas e 31 casos de roubos de carros.

O jornal mexicano El Universal descreveu Culiacán como uma cidade "paralisada em meio aos confrontos - escolas foram fechadas, comemorações do dia da independência de Culiacán neste fim de semana foram canceladas e comerciantes optaram por permanecer de portas fechadas, à medida que criminosos trocavam tiros a luz do dia.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu nesta sexta-feira às facções em guerra que ajam "de forma responsável" para evitar mais morte após a semana de violência crescente.

Questionado por um jornalista se confiava que os cartéis atenderiam ao seu apelo, López Obrador respondeu de forma direta: "O presidente do México sempre é ouvido."

"Mesmo pelos criminosos?" insistiu o jornalista. "Por todos, ainda mais quando se tem autoridade moral", respondeu o presidente.

Membros da Guarda Nacional do México foram destacados para Sinaloa, no noroeste do país, em meio à escalada de violência.

Julgamento em Nova York

Nesta sexta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, Ismael "El Mayo" Zambada, o poderoso líder do cartel de drogas de Sinaloa se declarou inocente em um caso federal de tráfico de drogas, no qual é acusado de participar de planos de assassinato e ordenar torturas.

Durante uma audiência judicial, com a ajuda de um intérprete de espanhol, Zambada falou pouco, respondendo apenas brevemente às perguntas habituais do juiz sobre se ele entendia os documentos e procedimentos. Seus advogados declararam sua inocência em seu nome.

Fora do tribunal, Frank Perez, advogado de Zambada, afirmou que seu cliente não estava considerando a possibilidade de um acordo com o governo, e que esperava que o caso fosse a julgamento. "É um caso complexo", disse ele.

Procurado pelas autoridades americanas por mais de duas décadas, Zambada foi preso nos Estados Unidos em 25 de julho, quando chegou em um avião particular em um aeroporto nos arredores de El Paso, Texas, acompanhado de outro chefe fugitivo, Joaquín Guzmán López, de acordo com autoridades federais.

Zambada afirmou posteriormente, em uma carta, que foi sequestrado no México e levado aos Estados Unidos por Guzmán López, filho do cofundador do cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán. O advogado de Zambada não deu detalhes sobre essas alegações.

Agora há uma disputa pelo poder entre os filhos restantes de El Chapo, conhecidos localmente como "os Chapitos", e aqueles leais a Zambada. Desde 25 de julho, 75 homicídios dolosos foram registrados.

O número real de vítimas dos confrontos entre as facções pode ser maior do que o reportado pelas autoridades, pois os cartéis muitas vezes recolhem seus próprios mortos.

O juiz federal James Cho ordenou que Zambada permanecesse preso até o julgamento. Seus advogados não solicitaram fiança, e a promotoria federal pediu que ele continuasse detido.

"Ele era um dos capos do narcotráfico mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso", disse o vice-procurador federal Francisco Navarro. "Ele foi cofundador do cartel de Sinaloa e liderou o tráfico de narcóticos por décadas."

Zambada, de 76 anos, compareceu ao tribunal de cadeira de rodas no mês passado, e foi auxiliado por policiais federais ao caminhar até a sala do tribunal federal no Brooklyn.

Após a breve audiência, ele se levantou com ajuda, mas depois caminhou lentamente sem precisar de assistência. Perez afirmou que Zambada estava saudável e "de bom humor".

Zambada também se declarou inocente das acusações em audiências anteriores no Texas. Sua próxima audiência está marcada para 31 de outubro.

De acordo com as autoridades, Zambada e "El Chapo" Guzmán expandiram o cartel de Sinaloa de uma organização regional para um grande fabricante e traficante de cocaína, heroína e outras substâncias ilícitas para os Estados Unidos.

A Agência de Combate às Drogas dos EUA (DEA) descreveu a derrota do cartel como uma das principais prioridades operacionais. Zambada sempre foi considerado o estrategista e negociador do grupo, sendo uma figura menos extravagante que Guzmán. Até sua prisão em julho, ele nunca havia estado atrás das grades.

"O dia de ser julgado em um tribunal americano chegou, e a justiça será feita", disse Breon Peace, procurador federal no Brooklyn, em comunicado divulgado na sexta-feira.



Veja também

eleições eua Teoria da conspiração acusa Kamala de usar brinco com escuta em debate