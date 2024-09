A- A+

ORIENTE MÉDIO Hamas anuncia que seu líder no Líbano morreu em ataque aéreo Segundo comunicado do grupo islâmico, Fatah Sharif Abu al Amine foi morto após ataque

O movimento islâmico palestino Hamas disse nesta segunda-feira que seu líder no Líbano foi morto em um ataque aéreo no Sul do país, enquanto a mídia oficial noticiou um bombardeio contra um campo de refugiados palestinos.

"Fatah Sharif Abu al Amine, o líder do Hamas (...) no Líbano e membro da liderança do movimento no exterior foi morto em um bombardeio contra sua casa, na zona rural de Al Bass, Sul do Líbano", disse o Hamas, em um comunicado. A Agência Nacional de Notícias do Líbano relatou um ataque aéreo no campo, perto da cidade de Tiro, no Sul do país.

