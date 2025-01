Homem é indenizado em mais de R$ 300 mil após erro médico causar disfunção erétil permanente

A- A+

Um homem de 36 anos foi indenizado com o equivalente a mais de R$ 300 mil após sofrer graves sequelas derivadas de um diagnóstico e tratamento incorretos no sistema público de saúde da Espanha.

A notícia foi anunciada pelo jornal espanhol 'Levante EMV'. A pessoa afetada, que sofre de paraplegia e é residente da Comunidade Valenciana, foi ao Hospital Ontinyent em julho de 2020 após sofrer uma ereção persistente por seis horas.

O que ela nunca imaginou foi que essa situação duraria mais de 30 horas, o que lhe causou disfunção erétil permanente, já que ela não recebeu o tratamento adequado a tempo.

O homem levou o caso ao Conselho Consultivo Jurídico (CJC, da sigla em espanhol), que emitiu um parecer em 6 de novembro de 2024, no qual se concluiu que houve negligência médica, diagnóstico errôneo e atraso injustificado na realização dos exames necessários.

De acordo com o relatório apresentado, essa negligência contribuiu para o agravamento do quadro do paciente, que agora deve conviver com essas consequências irreversíveis.



Jornada

Tudo começou em 5 de julho de 2020, quando o homem foi ao pronto-socorro do Hospital Ontinyent devido a uma ereção prolongada causada pelo uso de um cateter vesical - uma sonda de látex, poliuretano ou silicone inserida na uretra até a bexiga.

No momento do check-up, o médico que o atendeu disse que se tratava de um caso de priapismo não isquêmico e que desapareceria com o passar das horas. No entanto, conforme relatado pelo CJC, nenhum teste adicional foi realizado para confirmar ou descartar esse diagnóstico.

O priapismo não isquêmico é uma condição na qual o fluxo sanguíneo nas artérias do pênis não funciona corretamente, mas os tecidos do pênis continuam a receber um pouco de sangue e oxigênio. Também é conhecido como priapismo de alto fluxo, conforme explicado pela ONG Mayo Clinic.

No caso deste paciente, a falta de ação oportuna fez com que seu quadro piorasse, especialmente porque ele recebeu alta com indicações de acompanhamento de um médico de cuidados primários.

Após 20 horas, o homem não apresentou melhora e retornou ao hospital. Nesta ocasião, consultou o urologista de plantão no Hospital Xàtiva, que realizou um dreno para aliviar a ereção. Após esse procedimento, ele recebeu alta, embora sua situação não tenha melhorado definitivamente.

Vendo que o problema persistia, o paciente retornou ao pronto-socorro pela terceira vez, pois seu quadro piorou ainda mais. Ele chegou novamente ao Hospital Xàtiva, onde finalmente foi internado.

Embora pensasse que estava tudo acabado, dias depois de receber alta do hospital, ele foi submetido a uma cirurgia para a colocação de uma prótese peniana maleável. No entanto, três meses depois, foi removido porque foi deslocado da posição original e exigiu uma nova cirurgia.

O parecer final do Conselho apontou que, devido à demora no diagnóstico e à falta de exames adequados, contribuiu para que ele apresentasse uma disfunção erétil permanente, acompanhada de dor crônica, por isso agora terá que depender de uma prótese para qualquer função sexual.

Além disso, determinaram que o Ministério da Saúde da Comunidade Valenciana é responsável pela negligência ocorrida no caso e deve indemnizar o paciente com 49.104 euros (R$ 303.7 mil, de acordo com a cotação atual) e o seu parceiro com 5.000 euros (R$ 30,9 mil) por todos os danos causados por esta situação.

