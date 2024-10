A- A+

SUSPEITA Homem é preso por envolvimento na morte de mulher em situação de rua com seguro de R$ 4 milhões A polícia descobriu que os beneficiários eram pessoas sem qualquer ligação familiar com a vítima, e, coincidentemente, também, em situação de rua

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, Hitler da Silva Ângelo, de 44 anos, suspeito de envolvimento na morte de Luciene da Silva Gomes, uma mulher em situação de rua , em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), após meses de investigações que indicam a possibilidade de fraude relacionada a dois seguros de vida da vítima, no valor total de R$ 4 milhões.

Luciene foi encontrada morta em 21 de fevereiro de 2024, com sinais de violência no pescoço e tórax provocados por um objeto perfurocortante, na Rua Caminho da Liberdade, em Santa Cruz. A vítima, que era usuária de drogas, vivia em situação de rua e tinha antecedentes criminais por furto, segundo a polícia.

Durante as investigações, a existência de dois seguros de vida em nome de Luciene causou estranheza aos agentes. O valor expressivo, destinado a beneficiários que também viviam nas ruas e não tinham laços familiares com a vítima, levantou suspeitas de fraude.

Além disso, movimentações financeiras foram registradas na conta bancária de Luciene após sua morte, levando a polícia a buscar imagens de segurança da instituição bancária. Foi então identificado Hitler da Silva Ângelo como o responsável pelas movimentações.

Hitler Ângelo já tinha passagem pela polícia: ele foi preso em julho de 2023, suspeito de chefiar uma organização criminosa envolvida em estelionato e falsificação de empréstimos. A quadrilha, que operava a partir de uma base num shopping na Zona Norte do Rio.

Empresa de fachada

Em julho de 2023, Hitler foi encontrado numa casa ao lado do Norte Shopping. Preso junto com outros envolvidos, incluindo uma gerente de banco, ele foi apontado pela polícia como chefe de uma quadrilha de estelionato.



De acordo com as investigações, o grupo aplicava golpes financeiros usando uma empresa de fachada, Fênix Assessoria e Consultoria. A quadrilha prometia facilitação de empréstimos bancários para atrair vítimas, lesando tanto pessoas físicas quanto jurídicas no estado do Rio de Janeiro.

Para atrair as vítimas, os integrantes da quadrilha diziam capitanear recursos por meio da facilitação de empréstimos bancários.

