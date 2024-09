IFPE Vitória abre inscrições para seleção de professor substituto

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lançou, nesta segunda-feira (30), o edital de processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos, em caráter temporário, no Campus Vitória de Santo Antão. A seleção é para o preenchimento de três vagas de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, das áreas de Geografia, Letras e Pedagogia.

A carga horária é de 40h semanais, com remuneração entre R$ 4.580,57 a R$ 6.536,02, a depender da titulação, além de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Os candidatos poderão se inscrever no período de 7 a 18 de outubro, exclusivamente pela internet. O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 29 de novembro.

Inscrições



As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento do formulário que está disponível no link: https://forms.gle/ksZgu2Yk3wWfDueJ6 . Haverá cobrança de taxa de inscrição, no valor de R$ 90,00 por meio de emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até as 17h do dia 18 de outubro.

Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição, desde que comprovem inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. A solicitação deverá ser feita no período de 07 a 13 de outubro, exclusivamente através do e-mail: [email protected]

O resultado da solicitação de isenção será divulgado até o dia 15 de outubro. Os candidatos que tiverem a solicitação deferida deverão anexar, no ato da inscrição, um arquivo com a imagem do deferimento.

Seleção



O processo seletivo será realizado em duas etapas: Análise de Títulos (classificatória, com peso 4,0) e Prova de Conhecimentos Práticos Específicos (classificatória e eliminatória, com peso 6,0), que será realizada presencialmente, entre os dias 11 e 14 de novembro. O calendário, o tema e o local de realização da prova serão divulgados junto com o resultado final da Análise de Títulos.

Resultado



A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo está prevista para o dia 25 de novembro. Os/as candidatos/as poderão apresentar recursos no dia 26 de novembro, e a divulgação sobre as análises de recursos e a homologação do Resultado Final acontecerá até o dia 29 do mesmo mês.

