SAÚDE Implante cerebral permite que homem com ELA controle Alexa através do pensamento De acordo com a empresa, o implante foi projetado para conseguir detectar e transmitir sem fio a intenção de movimento a um aparelho eletrônico

Um implante inserido em um homem de 64 anos, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), permite que ele consiga controlar o aparelho Alexa, da Amazon, através do pensamento. A notícia foi compartilhada nesta segunda-feira (16) pela Synchron, empresa responsável pela criação da nova tecnologia.

A ELA é uma doença neurológica degenerativa que afeta o sistema nervoso e pode levar à fraqueza muscular (ou até paralisia dos membros do corpo), por isso, pessoas como Mark, que participou do experimento, podem se beneficiar dessa inovação.

O implante, chamado Synchron BCI, permite que ele comande ações predefinidas da Alexa com o pensamento. Sozinho ele consegue ligar e desligar luzes, realizar videochamadas com outras pessoas, tocar música, ler livros no Kindle ou comprar itens na Amazon.

“É difícil imaginar viver em nosso mundo moderno sem a capacidade de acessar ou controlar dispositivos conectados como os produtos Alexa e Echo da Amazon, que são tão prevalentes na minha vida diária. Ser capaz de gerenciar aspectos importantes do meu ambiente e controlar o acesso ao entretenimento me devolve a independência que estou perdendo”, disse Mark, em comunicado publicado pela empresa.

Mas como o implante funciona?

O Synchron BCI é implantado no vaso sanguíneo presente na superfície do córtex motor do cérebro (área responsável pelo por planejar, controlar e executar atividades motoras voluntárias ou conscientes). A inserção ocorre através da veia jugular, por meio de um procedimento endovascular minimamente invasivo.

De acordo com a empresa, o implante foi projetado para conseguir detectar e transmitir sem fio a intenção motora para fora do cérebro.

"Com o objetivo de restaurar a capacidade de pessoas gravemente paralisadas de controlar dispositivos pessoais com apontar e clicar sem as mãos", afirmam.

