MUNDO Influencer na guerra: Soldado "chef" viraliza ao postar vídeos com receitas no TikTok Ruslan Mokrytskyi e seus colegas de batalhão encontram no conteúdo refúgio do conflito e uma oportunidade para quebrar estereótipos: 'Russos também me assistem'

Em meio a ruínas no leste da Ucrânia, Ruslan Mokrytskyi segurava uma faca de combate e se concentrava em cortar cebolas sem chorar. Por mais trivial que isso pareça na linha de frente, ainda não é fácil.



O homem de 32 anos, bigodudo e com uniforme militar, pediu a seu companheiro para que tirasse a foto certa dele com seu telefone. O ângulo importa — Mokrytskyi é um dos soldados-influenciadores da Ucrânia que mantém o ânimo em tempos de guerra e tem 131.600 seguidores no TikTok.

— Faça um close dos meus dedos — pediu ao amigo, que era o cinegrafista do dia. — Diminua o enquadramento.

A foto mostrou suas mãos marcadas por estilhaços enquanto ele descascava as cebolas com cuidado.



O perfil da rede social de Mokrytskyi resume sua vida como chef celebridade em tempo parcial e soldado em poucas palavras: “Um cozinheiro do inferno da guerra”. No dia em que a AFP o conheceu, ele revisitou um clássico italiano, o macarrão all'arrabbiata. Apenas 24 horas antes, ele era um piloto de drone no que chamou de “inferno de Toretsk” — defendendo a cidade do leste que a Rússia vem tentando capturar há meses.

'Reconstruindo a mim mesmo'

Na frente de batalha desde o início da guerra em 2022, Mokrytskyi precisava de uma forma de refúgio enquanto estava sob fogo constante.

— Após as missões, havia, digamos... muitas imagens horríveis e estressantes — explicou o soldado, acrescentando: — Eu precisava me recuperar mentalmente.

Ele tentou esquecer os horrores mergulhando em filmes, músicas, lendo e fazendo caminhadas apesar das bombas. Mas nada funcionou.

— Cheguei a um ponto em que disse a mim mesmo que seria legal me filmar fazendo batatas fritas — lembrou.

'11 drones destruídos': Moscou é alvo de um dos maiores ataques de drones de sua história

O sucesso dessa ideia superou suas expectativas: seu vídeo sobre batatas fritas teve três milhões de visualizações. Incentivado, Mokrytskyi envolveu amigos de seu batalhão, que ligavam para suas esposas para obter ideias de receitas. Ele então percebeu que não estava apenas ajudando sua própria saúde mental, mas também a de seus companheiros.

— Todos estavam brincando. Não sou apenas eu que estou me reconstruindo mentalmente, mas também todos ao meu redor — observou.

Suas sessões de vídeo oferecem “uma ou duas horas” de leveza — um sentimento incomum na frente de batalha em Donbass, onde os combates são incessantes há dois anos e meio, desde a invasão de Moscou.

'Você pode ficar louco'

Seu colega de batalhão, Ivan, brincava com a câmera e parecia encantado com a pausa animadora da guerra. Normalmente, suas noites são agitadas.

— Quando filmo Ruslan, não penso na guerra — contou o jovem de 25 anos, acrescentando que ele também recebe o bônus extra de uma boa refeição enquanto ajuda a fazer os vídeos.

Em sua página do TikTok, o conteúdo de Mokrytskyi alterna entre receitas culinárias e imagens cruas que mostram a realidade da guerra. Além de ter benefícios psicológicos “vitais”, administrar a página de rede social significa que o soldado mantém um vínculo com a vida civil. Ela também permite que os civis, bem como sua família, se mantenham informados sobre como é a vida de um soldado no leste.

Mokrytskyi disse que “se você não tiver contato com sua família, pode enlouquecer”. Ele se esforça para tornar o conteúdo divertido, mas relacionado à guerra, apreciando a conversão de um cartucho de rifle em um pimenteiro e usando produtos encontrados nas cidades destruídas pelas quais passa.

'Somos pessoas comuns'

Agora um rosto conhecido, algumas empresas estão se interessando por Mokrytskyi.

— Uma empresa de bebidas energéticas me procurou — disse ele, para torná-lo embaixador da marca.

Segundo o soldado, com as mãos ainda com cicatrizes, "eles enviaram pacotes de bebidas e me ajudaram quando fui ferido". Inicialmente, ele recebeu generosas doações de civis, mas, após dois anos e meio de guerra, essas doações acabaram. No entanto, ele sabe que seus vídeos ajudam a manter o ânimo dos ucranianos — e até mesmo podem estar ajudando a minar os estereótipos do inimigo.

— Os russos também assistem aos meus vídeos — disse ele com um sorriso, fazendo em seguida uma referência ao retrato que Moscou faz da Ucrânia e seu objetivo declarado de ‘desnazificar’ o país: — Eles veem que somos pessoas comuns defendendo seu país, e não fascistas ou não sei o que mais.

Isso, em parte, o motiva a administrar seu canal de culinária de guerra, apesar de suas obrigações muito exigentes como soldado. Quando um amigo foi morto, ele levou “quatro dias para recuperar o ânimo”, mas depois voltou a fazer vídeos.

De volta à sua farra culinária, o aroma de parmesão quente estava subindo acima das ruínas e Mokrytskyi esvaziou a massa nos pratos de plástico de seus companheiros. Os sorrisos iluminaram seus rostos.

