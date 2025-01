Instituto Ponte abre processo seletivo para vagas gratuitas em escolas particulares

A- A+

Estudantes de escolas públicas de todo o Brasil poderão se candidatar a uma das 100 vagas oferecidas pelo Instituto Ponte no processo seletivo 2025 do Programa Ponte para o Futuro.

As inscrições começam em 3 de fevereiro e seguem até 10 de março. Os interessados podem se inscrever clicando aqui.

Podem participar alunos matriculados entre o 7º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio, desde que a renda per capita familiar não ultrapasse 1,5 salário mínimo.

Os selecionados terão acesso a bolsas de estudo em escolas particulares, transporte, alimentação, materiais didáticos, aulas de reforço, cursos de inglês e acompanhamento psicopedagógico e socioemocional até a conclusão do ensino superior.

A iniciativa faz parte da estratégia de ampliação do Instituto Ponte no Nordeste, que busca aumentar a participação de estudantes da região no programa.

Atualmente, a entidade está presente em 13 estados, incluindo cinco do Nordeste.

Em Pernambuco, as etapas presenciais do processo seletivo ocorrerão em escolas parceiras, como o Colégio Motivo (Recife e Caruaru), CBV (Recife) e Colégio Superação (Palmares).

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo é composto por seis etapas eliminatórias:



1. Teste virtual: após a inscrição, os candidatos realizam um teste inicial online;

2. Prova objetiva: os aprovados na fase anterior participam de uma prova presencial, aplicada em escolas parceiras para candidatos de fora do Espírito Santo;

3. Vídeo e dinâmica de grupo: os participantes enviam um vídeo demonstrando suas habilidades e realizam uma dinâmica de grupo;

4. Entrevista e ficha de participação: os selecionados passam por uma entrevista e preenchem um formulário com informações adicionais;

5. Vídeo sobre a residência: nessa fase, os candidatos apresentam um vídeo mostrando sua residência, acompanhado de documentos que comprovem sua situação socioeconômica;

6. Aula-teste: os finalistas participam de uma aula experimental em escolas parceiras.



“O cuidado é pensado de forma global para que o aluno do IP tenha todo suporte necessário para desenvolver as habilidades. Asseguramos alimentação, transporte e material escolar, além de apoio psicopedagógico”, explica a presidente e fundadora do Instituto Ponte, Bartira Almeida.

Com o ingresso a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, o aluno pode receber do Instituto Ponte até 12 anos de apoio contínuo.

Evento no Recife

Para ampliar sua atuação na região, o Instituto Ponte realizará um evento no Recife Expocenter, no bairro de São José, no Centro da Capital pernambucana, no dia 15 de março.

O encontro reunirá 200 líderes empresariais para apresentar a iniciativa e fortalecer a rede de apoio ao projeto.

O evento contará com a presença de empresários pernambucanos como coanfitriões. Estarão presentes Andrea Chaves, do Grupo Mobibrasil; Niege Chaves, sócia fundadora do Cittamobi; Romero Maranhão Filho, sócio da Maxxima Empreendimentos; e Henrique Guerra.

