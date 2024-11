A- A+

cessar-fogo Israel anuncia acordo de cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano Acordo seria baseado em projeto dos EUA que prevê uma trégua de 60 dias, período em que o grupo xiita e o Exército israelense devem se retirar da região

Após dois meses de guerra aberta com o Hezbollah, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que apresentará um acordo de cessar-fogo no Líbano ao gabinete israelense. O anúncio foi feito horas após as forças do Estado judeu realizarem ataques em larga escala contra alvos da organização libanesa em Beirute, que viu um número de alertas sem precedentes para a região.

Na segunda-feira, pelo menos 31 pessoas morreram em todo o Líbano, segundo autoridades locais, e no domingo o Hezbollah lançou cerca de 250 mísseis contra o território israelense — uma escalada que, para analistas, é comum ocorrer antes da suspensão das hostilidades e visa garantir que o maior número possível de objetivos militares seja alcançado antes da interrupção das atividades.

— O Hezbollah não é mais o mesmo, Israel o empurrou décadas para trás. Destruímos a maior parte dos foguetes e mísseis. Matamos milhares de terroristas e destruímos a infraestrutura subterrânea e terrorista perto de nossas fronteiras. Tudo isso parecia ficção científica meses atrás, mas nós conseguimos — disse o premier, acrescentando que está “determinado” a manter os soldados israelenses vivos. — Por isso, esta noite, apresentarei ao gabinete um plano para um cessar-fogo no Líbano.

A proposta de cessar-fogo, mediada por diplomatas americanos e franceses, estabelece um prazo de 60 dias durante o qual ambas as partes devem cessar os combates e se retirar do sul do Líbano. As forças israelenses deverão voltar para o sul da fronteira entre Israel e Líbano, enquanto o Hezbollah recuaria ao norte do rio Litani, permitindo que o Exército Libanês — que não é parte no conflito entre Israel e Hezbollah — preenchesse o vazio.

Segundo o site Axios, o governo americano deve oferecer apoio às ações militares de Israel na região em caso de violação do acordo, além de apoiar iniciativas contra o contrabando de armas.

No entanto, muitas questões sobre a proposta permanecem sem resposta, incluindo como o Exército Libanês imporia autoridade sobre a organização político-militar libanesa. Além disso, o cessar-fogo é oficial entre Israel, Líbano e os países mediadores, incluindo os EUA. Um importante parlamentar libanês tem atuado como intermediário com o Hezbollah, que não é controlado pelo governo libanês e tecnicamente não seria parte do acordo, embora o líder do grupo, Naim Qassem, tenha sugerido na semana passada que a organização aceitaria uma trégua se Israel parasse de atacar o Líbano e o país mantivesse sua soberania.

A mediação é baseada na resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas que acabou com uma guerra de 34 dias entre Israel e o Hezbollah, em 2006, e que manteve relativa calma na área por quase duas décadas. De acordo com o texto, ambos os lados deveriam se comprometer a cessar as hostilidades transfronteiriças, e apenas o Exército libanês e as forças de paz da ONU poderiam atuar no sul do Líbano.

A medida foi interrompida no dia seguinte ao ataque sem precedentes do grupo terrorista Hamas a Israel, em 7 de outubro do ano passado, quando o Hezbollah passou a atacar quase diariamente o território israelense em solidariedade ao aliado palestino.

De um lado, Israel argumenta que o Hezbollah violou a resolução diversas vezes ao operar próximo à fronteira. Do outro, o Líbano afirma que o Estado judeu violou regularmente o acordo ao longo das últimas duas décadas ao enviar aviões de combate ao seu espaço aéreo. Os EUA, responsáveis por realizar a mediação entre as partes no conflito atual, acreditam que o retorno aos princípios da resolução seja do interesse de ambos.

Antes mesmo do anúncio, no entanto, Israel Katz, o recém-nomeado ministro da Defesa de Israel, informou à enviada especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, que mesmo com o acordo seu país continuará a agir contra ameaças.

— Está claro que não se pode confiar no Hezbollah, sempre mostraram isso. Mas, pior ainda, o governo israelense também não é confiável — disse Nahum Donita, morador de Tel Aviv, à AFP.

Mais cedo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que o acordo de cessar-fogo foi “um esforço diplomático intenso” feito pelos EUA e parceiros como a França, acrescentando que sua implementação “fará grande diferença”. Ele declarou que a medida salvará vidas e criará meios de subsistência no Líbano, permitindo, também, o retorno de milhares de israelenses deslocados pelo conflito para suas casas. E, em uma escala mais ambiciosa, Blinken destacou que, ao reduzir as tensões na região, o acordo também pode ajudar a encerrar o conflito em Gaza.

— O Hamas saberá que não pode contar com a abertura de outros fronts na guerra.

Entenda a escalada

Mesmo após o início da guerra em Gaza, com os disparos constantes do Hezbollah contra Israel, por muitos meses a troca de hostilidades entre os dois permaneceu relativamente controlada. Em setembro, porém, as explosões quase simultâneas de milhares de pagers do grupo xiita no Líbano, seguida pela detonação de dezenas de walkie-talkies da mesma organização, elevaram rapidamente o número de mortos e deram início a uma nova fase do conflito na região.

A escalada do Estado judeu foi feita sob pretexto de que era necessário neutralizar o grupo libanês para permitir o retorno de 60 mil moradores do norte de Israel que foram deslocados pelo conflito. Segundo o Ministério da Saúde libanês, quase 3,8 mil pessoas morreram no país desde outubro de 2023, a maioria desde setembro. Do lado israelense, 82 militares e 47 civis morreram em 13 meses. Apenas em setembro, mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano devido à guerra.

Desde o início do conflito entre Israel e Hezbollah, as operações israelenses também já mataram 40 soldados libaneses, embora o Exército do Líbano tenha, em grande parte, permanecido à margem dos combates. No domingo, uma ofensiva de Israel contra o sudoeste do Líbano deixou um soldado libanês morto e 18 pessoas feridas. Mais tarde, as Forças Armadas do Estado judeu expressaram pesar pelo ataque, afirmando que ele ocorreu numa área de operações contra o Hezbollah, mas que seria investigado pelas autoridades competentes.

Também no domingo, após reunião com Josep Borrell Fontelles, o principal diplomata da União Europeia (UE), o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, disse que o ataque de Israel foi “uma mensagem sanguinária direta de rejeição aos esforços para alcançar um cessar-fogo”. Borrell, por sua vez, declarou que “um cessar-fogo imediato e uma plena implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas” são as únicas formas de avanço no conflito.

Histórico conturbado

Em 1982, Israel lançou uma invasão ao Líbano ao enviar tanques até a capital do país, Beirute, após sofrer ataques de militantes palestinos no país. Na época, o sul libanês foi ocupado por quase duas décadas antes de ser interrompido em 2000, quando o Estado judeu foi expulso pelo Hezbollah, criado com apoio do Irã para resistir à ocupação israelense. Naquele mesmo ano, a ONU estabeleceu a chamada Linha Azul, uma “linha de retirada” para as forças israelenses do Líbano. Hoje, essa fronteira serve como limite entre os dois países.

O Líbano, no entanto, alega que Israel não concluiu sua retirada do país e continuou a ocupar as Fazendas de Shebaa, uma área de 39 km² que Israel controla desde 1967, publicou a rede americana CNN. Autoridades israelenses afirmam que as Fazendas de Shebaa fazem parte das Colinas de Golã, capturadas da Síria e posteriormente anexadas. A comunidade internacional, com exceção dos Estados Unidos, considera as Colinas de Golã um território ocupado pertencente à Síria.

Em 2006, Israel invadiu novamente o Líbano após o Hezbollah matar três soldados e sequestrar outros dois, numa tentativa de forçar a libertação de prisioneiros libaneses. A guerra durou pouco mais de um mês e resultou na morte de mais de mil libaneses, principalmente civis, e 170 israelenses, a maior parte soldados. No mesmo ano, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade a Resolução 1701 e exigiu um cessar-fogo completo entre a organização político-militar libanesa e Israel, reforçando que nenhum grupo armado seria permitido na área, instando o governo libanês a exercer sua “plena soberania”.

Na prática, contudo, o Hezbollah manteve sua presença na região, e especialistas acreditam que o grupo tenha criado uma rede robusta de túneis subterrâneos, alguns capazes de alcançar o território israelense.

