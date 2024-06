Israel confirma a morte de outros quatro reféns em Gaza

A- A+

As Forças Armadas de Israel anunciaram, nesta segunda-feira, a morte de outras quatro pessoas levadas como reféns para a Faixa de Gaza durante o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro.



Os sequestrados foram identificados como Amiram Cooper, de 84 anos, Chaim Peri, de 79, Yoram Metzger, de 80, e Nadav Popplewell, de 51 anos.

De acordo com as forças israelenses, diferentemente das operações que repatriaram mais de cinco corpos de sequestrados nas últimas semanas, os restos mortais dos homens "ainda estão sendo mantidos em cativeiro". As famílias foram informadas de sua morte.

Segundo as forças armadas, a decisão de determinar a morte foi baseada em informações de inteligência e aprovada posteriormente por um comitê de perito do Ministério da Saúde.



"As circunstâncias da sua morte no cativeiro do Hamas ainda estão sob investigação por todas as autoridades profissionais", informou em uma publicação no X (antigo Twitter), e o porta-voz das forças militares, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que os quatros foram mortos juntos durante uma operação israelense em Khan Younis, no sul de Gaza, contra o grupo.

