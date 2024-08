A- A+

Oriente Médio Dez meses de conflito latente entre Israel e Líbano cobram seu preço na fronteira Intensificadas a partir do atentado do Hamas, hostilidades entre os países incluem destruição, mortes e incêndios florestais

Mesmo antes de um ataque mortal com foguetes e uma série de assassinatos renovarem os temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, o conflito constante e latente entre Israel e os militantes do Hezbollah no Líbano mostrou-se devastador.

Há quase um ano, os dois lados vêm calibrando cuidadosamente seus ataques de retaliação para evitar um conflito maior. Mas as trocas de tiros quase diárias se intensificaram.

As forças israelenses e os militantes do Hezbollah, que são apoiados pelo Irã, vêm lutando há anos.

Mas o conflito se intensificou em outubro do ano passado depois que outro aliado iraniano, o Hamas, liderou um ataque a Israel a partir da Faixa de Gaza, desencadeando a guerra no local.

Líbano mais atingido

Nos combates transfronteiriços entre Israel e o Hezbollah, a destruição estrutural mais generalizada ocorreu no Líbano, onde milhares de edifícios foram danificados ou destruídos.

Os milhares de ataques israelenses desde outubro superaram em muito os ataques do Hezbollah contra Israel, de acordo com dados coletados pelo Armed Conflict Location and Event Data Project, uma organização sem fins lucrativos que estuda conflitos mundiais.

Cerca de um quarto das estruturas estão danificadas em alguns vilarejos, de acordo com uma análise de dados de satélite feita por Corey Scher, do centro de pós-graduação da CUNY.

Os ataques aéreos e bombardeios israelenses no Líbano mataram cerca de 500 pessoas, pelo menos 100 delas civis, de acordo com a ONU e o Ministério da Saúde do Líbano.

O Hezbollah lançou 7.500 foguetes, mísseis e drones desde o início da guerra em Gaza, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelense, matando 43 pessoas em Israel, mais da metade delas civis.

Um efeito colateral dos bombardeios é o fogo em áreas agrícolas. O norte de Israel registrou mais de 700 incêndios florestais, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro, que Israel atribuiu aos ataques do Hezbollah.

Incêndios florestais

Mas não é apenas Israel que está queimando.

Os combates causaram incêndios significativos em ambos os lados da fronteira, e muitos temem que eles possam causar danos duradouros a terras que desempenham um papel importante na produção de alimentos.

Muitos vilarejos próximos à fronteira em ambos os lados são cidades fantasmas.

Cerca de 60 mil pessoas no norte de Israel e 100 mil no sul do Líbano foram deslocadas pelos combates ao longo da fronteira desde outubro, sem um cronograma claro para voltar para casa.

Temor de escalada

Agora, teme-se que, assim como os incêndios florestais, o próprio conflito possa se espalhar. Nas últimas três semanas, os ataques aumentaram, ameaçando uma guerra regional maior.

Em julho, um foguete do Líbano matou 12 civis em uma cidade nas Colinas de Golã, controladas por Israel. Esse foi o ataque mais mortal em território controlado por Israel desde os ataques de 7 de outubro liderados pelo Hamas.

Israel respondeu com um ataque nos subúrbios ao sul de Beirute, matando um líder do Hezbollah e cinco civis, de acordo com as autoridades libanesas.

Uma figura importante do Hamas foi assassinada horas depois na capital do Irã. Tanto o Hezbollah quanto o Irã prometeram vingança.

As cidades da fronteira do Líbano com Israel, compostas principalmente por muçulmanos xiitas, são um bastião de apoio ao Hezbollah. Mas também há enclaves cristãos e muçulmanos sunitas.

Algumas dessas cidades fronteiriças, que sofreram grande parte da destruição nos ataques atuais, foram palco de pesados combates terrestres em 2006, quando Israel e o Líbano travaram sua última guerra.

Agora, com as hostilidades esquentando, alguns israelenses querem que seu país realize novamente uma invasão em grande escala. Outros temem que uma resposta total do Hezbollah possa ser devastadora.

O arsenal de mísseis sofisticados guiados que vêm do Líbano é considerado capaz de atingir cidades em Israel, além de itens de infraestruturas essenciais, como usinas de energia e portos.

Os comandantes militares israelenses têm suas próprias preocupações.

Eles ainda estão conduzindo uma grande frente de combate — contra o Hamas em Gaza — e não gostam da perspectiva de uma segunda. E, com a diminuição dos estoques de munição, não está claro qual seria a intensidade da batalha que os militares poderiam travar no Líbano.

