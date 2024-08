Itamaraty deve chamar representante da Nicarágua para explicar expulsão de embaixador brasileiro

A- A+

Expulso pelo governo do presidente Daniel Ortega, o embaixador do Brasil na Nicarágua, Breno Souza da Costa, deixará o país nesta quinta-feira (8).

Como reação à decisão do regime autoritário de Ortega, o Itamaraty divulgará uma nota sobre o ocorrido e deverá convocar, para prestar esclarecimentos, o representante nicaraguense em Brasília — o paíse está sem embaixador no Brasil.

De acordo com interlocutores da área diplomática, o governo brasileiro recebeu, na noite de quarta-feira, uma comunicação oral de Manágua — ou seja, não houve ainda uma notificação por escrito — sobre a medida.

A notícia foi publicada pela imprensa do país da América Central.

A expulsão de Costa teria sido causada pela ausência do diplomata brasleiro na cerimônia de aniversário da Revolução Sandinista, celebrado em 19 de julho. A data marca a derrubada em 1979 da ditadura de Anastasio Somoza pelo movimento de esquerda como sandinista, ao qual Ortega liderou.

Outro fator que contribuiu para a crise, segundo integrantes do governo, foi o distanciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Ortega. O mandatário ignorou os apelos de Lula pela libertação de bispos e padres sequestrados na Nicarágua, feitos em nome do Papa Francisco.

O governo sandinista havia ameaçado expulsar Costa há algumas semanas. O Itamaraty alertou que a medida teria consequências políticas.

