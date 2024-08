A- A+

Saúde Jovem é infectada com bactéria carnívora após cirurgia plástica malsucedida na Turquia Isabella Crowford, de 20 anos, foi submetida a quatro procedimentos ao mesmo tempo e ficou com graves feridas abertas

A jovem Isabella Crawford, uma maquiadora de Newcastle, na Inglaterra, quase morreu depois de fazer uma cirurgia plástica que incluía diversos procedimentos como abdominoplastia, elevação dos seios, Brazilian butt lift (um procedimento nas nádegas) e lipoaspiração.

Crawford, que tem apenas 20 anos e não tem filhos, viajou escondida da mãe para a Turquia, onde fez o procedimento.

A cirurgia começou às 9h e Isabella conta que só foi para o quarto do hospital onde estava internada no início da noite. Quando acordou da anestesia, ela conta que estava "desfigurada".

Ela se lembra de ter acordado com feridas e várias bolsas presas ao seu corpo que se enchiam de sangue.

Apenas alguns dias após o procedimento, a jovem voltou para o Reino Unido, mas disse que passou todo o voo no banheiro enquanto sangue e líquido escorriam de suas feridas abertas.

Assim que chegou em casa, a mãe de Isabella, que pensava que a filha tinha ido passear com as amigas na Turquia, levou-a às pressas para o hospital, onde ela foi diagnosticada com uma bactéria rara que come carne e graves feridas abertas.

— As enfermeiras não conseguiam acreditar que alguém pudesse realizar tantas cirurgias de uma só vez — contou ao Daily Mail.

Ela passou semanas no hospital antes de ser mandada para casa com duas semanas de antibióticos.

Mas a questão não foi imediatamente resolvida. Isabella passou meses entrando e saindo do hospital e ficou ligada a uma máquina de vácuo durante seis semanas – que precisava ser substituída no médico a cada dois dias.

Isabella ainda faz check-ups regulares no hospital, agora tenta impedir que outras jovens cometam o mesmo erro.

A maquiadora criou uma petição na esperança de proibir influenciadores das redes sociais de promover ou anunciar cirurgias estéticas.

