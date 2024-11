A- A+

Justiça Justiça nega pedido de relaxamento da prisão do bicheiro Rogério Andrade Em outra decisão, TJRJ também negou solicitação de expedição de liminar para que o contraventor não fosse incluído no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)

Cinco dias após a Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ter recebido um pedido do Tribunal de Justiça para que o bicheiro Rogério de Andrade fosse transferido para uma penitenciária federal, o contraventor continua preso e isolado numa cela do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Nesta segunda-feira, o TJRJ negou dois pedidos de habeas corpus, impetrados pelo advogado Raphael Mattos, que defende o contraventor.

O primeiro pedia a revogação da prisão preventiva de Rogério, que havia sido detido na última terça-feira.Já o segundo solicitava a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a inclusão de Rogério de Andrade no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e a consequente transferência dele para um presídio federal.

Os dois pedidos foram negados pela desembargadora Elizabete Alves de Aguiar, da 8ª Câmara Criminal do Órgão Especial do TJRJ.

O bicheiro foi preso, na última terça-feira, durante a Operação Último Ato, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ). Ele é apontado, em novas investigações, como o mandante do assassinato do também contraventor Fernando de Miranda Iggnácio, ocorrida em novembro de 2020.

Iggnácio era inimigo declarado de Rogério e disputava com ele o espólio do banqueiro de bicho Castor de Andrade, que morreu após sofrer um infarto, em 1997. Fernando era genro de Castor. Já Rogério era sobrinho dele.

A 1ª Vara Criminal determinou que Rogério de Andrade, considerado um dos homens mais perigosos do Rio, fosse transferido para um presídio federal de segurança máxima com Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Na última quinta-feira, a Secretaria Nacional de Políticas Penais informou que aguardava detalhes de logística necessária para efetuar a transferência de Rogério de Andrade. Na ocasião, ainda estavam sendo resolvidas questões como escolta de policiais penais e policiais federais, além de voo em aeronave da Polícia federal.

Veja também

Israel Israel diz ter atingido QG de inteligência do Hezbollah na Síria