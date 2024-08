Kamala Harris escolhe o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, nomeou nesta terça-feira (6) o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa do Partido Democrata para enfrentar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

Estamos "prontos para vencer", afirmou a campanha de Harris em seu site. "Como governador, treinador, professor e veterano, defendeu os interesses de famílias trabalhadoras como a dele", acrescentou a vice-presidente e candidata democrata na rede social X.

Pouco conhecido fora das fronteiras do estado de Minnesota, este homem de 60 anos tem um histórico atípico. Já foi professor de Geografia e treinador de futebol americano.

"É a honra da minha vida me unir a Kamala Harris em sua campanha", disse Walz no X após sua nomeação. "Vou dar tudo de mim. Me lembra um pouco meu primeiro dia de aula", acrescentou.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.



I’m all in.



Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.



So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM