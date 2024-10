A- A+

ORIENTE MÉDIO ''Escolha desafiadora'': Saiba quem será o possível sucessor de Sinwar, líder do Hamas morto Escolha natural seria o do vice, Khalil al-Hayya, mas nomes de irmão mais novo e de fundador do grupo terrorista têm despontado nas mesas de aposta

A confirmação da morte do líder político e militar do Hamas, Yahya Sinwar, nesta quinta-feira, foi um duro golpe para o grupo terrorista palestino, em meio a uma série de assassinatos de lideranças ligadas à organização.

Agora, analistas de todo o mundo estão discutindo quem poderá ser o sucessor daquele que é apontado como o arquiteto do ataque terrorista à Israel em 7 de outubro de 2023.

A escolha natural seria o seu vice, Khalil al-Hayya, mas outros dois nomes têm despontado nas mesas de aposta: Mohammed Sinwar, irmão do líder assassinado na véspera, e Khaled Mashal, um dos fundadores do grupo palestino. Em todo caso, a escolha não deve ser fácil, avaliam.

"Em abril, quando Israel matou o líder anterior do Hamas, Haniyeh, em uma casa de hóspedes do governo em Teerã, o conselho da Shura do Hamas escolheu seu líder baseado em Gaza e mentor do 7 de outubro, Sinwar, para ser o chefe geral do grupo. Hoje, é provável que a escolha de um sucessor seja mais desafiadora", escreveu Jonathan Panikoff diretor da Iniciativa de Segurança do Oriente Médio Scowcroft do Atlantic Council, centro de pesquisas baseado em Washington, nos EUA.

Khalil al-Hayya, vice-líder do Hamas em Gaza

Nascido em Gaza, em 1960, Khalil al-Hayya, que agora vive no exílio no Catar, é uma autoridade do Hamas desde pelo menos 2006 e era o segundo no comando do grupo até a morte de Sinwar na quarta-feira.

Ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato israelense em 2007, quando um ataque aéreo em sua casa em Gaza matou membros de sua família quando ele não estava lá. Em 2014, desempenhou um papel fundamental na negociação de um cessar-fogo com Israel durante a guerra de 2014 em Gaza, segundo o Conselho Europeu de Relações Exteriores.

Mohammed Sinwar, irmão do líder morto

Um dos principais comandantes das Brigadas al-Qassam, o braço armado do Hamas, Mohammed Sinwar, de 49 anos, era o braço direito de seu irmão, Yahya, morto na quarta-feira pelas forças israelenses.

Acredita-se que Mohammed tenha desempenhado um papel fundamental no ataque a Israel em outubro do ano passado. Em 2011, ele também foi responsável pela captura do soldado israelense Gilad Shalit, que rende a mais famosa troca de reféns por prisioneiros da História de Israel — 10 mil palestinos ao todo, incluindo Yahya Sinwar.

Khaled Meshal, ex-chefe político do Hamas

Nascido perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia, Meshal tornou-se líder do escritório político do Hamas em 1996, dirigindo o grupo do exílio. Dois anos depois, agentes israelenses injetaram nele um veneno de ação lenta na Jordânia, levando-o ao coma antes de ser salvo por um antídoto fornecido por Israel como parte de um acordo diplomático com a Jordânia.

Meshal passou sua carreira mudando de uma nação árabe para outra, vivendo no Kuwait, Jordânia, Catar e Síria. Quando deixou o cargo de chefe do escritório político, foi sucedido em 2017 por Ismail Haniyeh, morto em julho por Israel no Irã. Meshal, que ainda é influente na organização, continua sendo uma autoridade importante do grupo.

